У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
Сьогодні, 06:02
12 серпня у місті Луцьку відбувся традиційний щорічний Хресний хід, який організовує Волинська єпархія Української Православної Церкви.
Сотні православних лучан разом з місцевим духовенством пройшли вулицями міста з молитвою від кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської до древнього Свято-Покровського храму, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.
Дійство очолив керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
Під час ходи священики та віруючі молитовно вшанували пам’ять загиблих у 2-й Світовій Війні, спочилих учасників революційних подій 2014-го року та полеглих у боях на сході України українських військовослужбовців.
Насамкінець, на подвір’ї Свято-Покровського храму Луцька, було піднесено молитву за мир в Україні, після чого єпископ Нафанаїл подякував всім учасникам Хресної ходи за молитовний подвиг. Варто зазначити, що хрестохідці пройшли відстань у 6,4 км.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сотні православних лучан разом з місцевим духовенством пройшли вулицями міста з молитвою від кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської до древнього Свято-Покровського храму, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.
Дійство очолив керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
Під час ходи священики та віруючі молитовно вшанували пам’ять загиблих у 2-й Світовій Війні, спочилих учасників революційних подій 2014-го року та полеглих у боях на сході України українських військовослужбовців.
Насамкінець, на подвір’ї Свято-Покровського храму Луцька, було піднесено молитву за мир в Україні, після чого єпископ Нафанаїл подякував всім учасникам Хресної ходи за молитовний подвиг. Варто зазначити, що хрестохідці пройшли відстань у 6,4 км.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
Сьогодні, 06:02
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
Сьогодні, 03:59
У селі під Луцьком відкрили Алею Небесної Сотні. ФОТО
Сьогодні, 02:03
13 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00