У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО

12 серпня у місті Луцьку відбувся традиційний щорічний Хресний хід, який організовує Волинська єпархія Української Православної Церкви.Сотні православних лучан разом з місцевим духовенством пройшли вулицями міста з молитвою від кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської до древнього Свято-Покровського храму, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.Дійство очолив керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Волинський і ЛуцькийПід час ходи священики та віруючі молитовно вшанували пам’ять загиблих у 2-й Світовій Війні, спочилих учасників революційних подій 2014-го року та полеглих у боях на сході України українських військовослужбовців.Насамкінець, на подвір’ї Свято-Покровського храму Луцька, було піднесено молитву за мир в Україні, після чого єпископ Нафанаїл подякував всім учасникам Хресної ходи за молитовний подвиг. Варто зазначити, що хрестохідці пройшли відстань у 6,4 км.