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У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО

У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
12 серпня у місті Луцьку відбувся традиційний щорічний Хресний хід, який організовує Волинська єпархія Української Православної Церкви.

Сотні православних лучан разом з місцевим духовенством пройшли вулицями міста з молитвою від кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської до древнього Свято-Покровського храму, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.

Дійство очолив керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

Під час ходи священики та віруючі молитовно вшанували пам’ять загиблих у 2-й Світовій Війні, спочилих учасників революційних подій 2014-го року та полеглих у боях на сході України українських військовослужбовців.

Насамкінець, на подвір’ї Свято-Покровського храму Луцька, було піднесено молитву за мир в Україні, після чого єпископ Нафанаїл подякував всім учасникам Хресної ходи за молитовний подвиг. Варто зазначити, що хрестохідці пройшли відстань у 6,4 км.

У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО



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Теги: хресний хід, Нафанаїл, Луцьк
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