13 серпня на Волині: гортаючи календар
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День народження 13 серпня відзначає проректор Східноєвропейського національного університету Анна Данильчук (на фото).
День народження 13 серпня відзначають голова ГО “Повір у себе” Інна Гачукова, представник спортклубу «Лучеськ» Ігор Спасовський, актор Сергій Єрмакович, екс-голова Камінь-Каширської районної державної адміністрації Іван Вовк.
Сьогодні святкують іменини Анна, Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим.
Вітаємо всіх зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя.
У цей день 2004-го в урочищі Нечимному, що біля села Скулин Ковельського району, відкрився Музей «Лісової пісні» – сектор Колодяжненського літературно-меморіального музею.
13 серпня 2007 року був створений Національний природний парк «Прип'ять-Стохід» (раніше – регіональний ландшафтний парк «Прип'ять-Стохід»), який об'єднав усі заповідні об'єкти Любешівського району.
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День народження 13 серпня відзначають голова ГО “Повір у себе” Інна Гачукова, представник спортклубу «Лучеськ» Ігор Спасовський, актор Сергій Єрмакович, екс-голова Камінь-Каширської районної державної адміністрації Іван Вовк.
Сьогодні святкують іменини Анна, Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим.
Вітаємо всіх зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя.
У цей день 2004-го в урочищі Нечимному, що біля села Скулин Ковельського району, відкрився Музей «Лісової пісні» – сектор Колодяжненського літературно-меморіального музею.
13 серпня 2007 року був створений Національний природний парк «Прип'ять-Стохід» (раніше – регіональний ландшафтний парк «Прип'ять-Стохід»), який об'єднав усі заповідні об'єкти Любешівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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