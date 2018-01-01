13 серпня на Волині: гортаючи календар

Анна Данильчук (на фото).



День народження 13 серпня відзначають голова ГО “Повір у себе” Інна Гачукова, представник спортклубу «Лучеськ» Ігор Спасовський, актор Сергій Єрмакович, екс-голова Камінь-Каширської районної державної адміністрації Іван Вовк.



Сьогодні святкують іменини Анна, Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим.



Вітаємо всіх зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя.



У цей день 2004-го в урочищі Нечимному, що біля села Скулин Ковельського району, відкрився Музей «Лісової пісні» – сектор Колодяжненського літературно-меморіального музею.



13 серпня 2007 року був створений Національний природний парк «Прип'ять-Стохід» (раніше – регіональний ландшафтний парк «Прип'ять-Стохід»), який об'єднав усі заповідні об'єкти Любешівського району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День народження 13 серпня відзначає проректор Східноєвропейського національного університету(на фото).День народження 13 серпня відзначають голова ГО “Повір у себе”, представник спортклубу «Лучеськ», акторекс-голова Камінь-Каширської районної державної адміністраціїСьогодні святкують іменини Анна, Антоній, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим.Вітаємо всіх зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя.У цей день 2004-го в урочищі Нечимному, що біля села Скулин Ковельського району, відкрився Музей «Лісової пісні» – сектор Колодяжненського літературно-меморіального музею.13 серпня 2007 року був створений Національний природний парк «Прип'ять-Стохід» (раніше – регіональний ландшафтний парк «Прип'ять-Стохід»), який об'єднав усі заповідні об'єкти Любешівського району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію