На Волині попрощалися із загиблим Сергієм Цепухом. ФОТО

Сергія Цепуха.



Про це повідомляють на сайті



"Не встиг покійний Сергій одружитись і потішитися своїми дітьми, як лишив у печалі своїх тата і маму, а також брата та рідних. Вони зі сльозами на очах молилися разом із великою кількістю людей за душу Героя, який віддав своє життя за Мир на своїй рідній землі та цілісність України", - пишуть на сайті благочиння.



Очолив чин Відспівування вбитого Воїна Сергія місцевий благочинний протоієрей Стефан Михалюк, якому співслужили священики Камінь-Каширського і Любешівського благочинь Волинської єпархії УПЦ.



Нагадаємо, загинув військовослужбовець Сергій Цепух вночі 9 серпня на Донбасі, поблизу Мар’їнки, під час чергування на спостережному пункті від кулі снайпера, яка влучила йому в обличчя.



Його тіло привезли на Волинь разом із тілом загиблого лучанина Андрія Єлістратова, з яким у Луцьку попрощалися вчора, 11 серпня.





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