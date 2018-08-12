У селі під Луцьком відкрили Алею Небесної Сотні. ФОТО
Сьогодні, 02:03
У селі Підгайці Луцького району відкрили Алею пам’яті загиблих під час Революції Гідності та бійців війни із сусідом-агресором.
Захід відбувся у неділю, 12 серпня, – пише ВолиньUA.
Церемонія відкриття розпочалася з освячення пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та проведення панахиди митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом у співслужінні з духовенством. Подія зібрала понад сотню місцевих жителів, а також політиків, активістів, бійців АТО та їхніх близьких.
Ініціатором та автором ідеї облаштування Алеї Героїв є депутат Підгайцівської сільської ради Тарас Столярчук.
«Вшанування цих героїв – це утвердження нас у правильності наших дій, вшанування наших героїв є прикладом для нашої малечі. І те що ви відкрили, це не дань моді, за Сотню Небесну вже сьогодні рідко хто згадує, але ми її ніколи не забуваємо. І піснеспів вічная пам’ять, ще раз нам наголошує, згадати тих заради кого ти живеш. Це твої герої, які захищали тебе на цій твоїй землі», – зазначив під час відкриття Алеї митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Після освячення пам’ятного знаку Героїв Небесної Сотні охочі поклали квіти. Згадали також про місцевих бійців, які не повернулись додому, а це Столярчук Мирослав, Іщук Віктор, Ковальчук Олександр.
Після завершення мітингу гості заходу висадили алею калини, що символізує Україну.
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Захід відбувся у неділю, 12 серпня, – пише ВолиньUA.
Церемонія відкриття розпочалася з освячення пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та проведення панахиди митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом у співслужінні з духовенством. Подія зібрала понад сотню місцевих жителів, а також політиків, активістів, бійців АТО та їхніх близьких.
Ініціатором та автором ідеї облаштування Алеї Героїв є депутат Підгайцівської сільської ради Тарас Столярчук.
«Вшанування цих героїв – це утвердження нас у правильності наших дій, вшанування наших героїв є прикладом для нашої малечі. І те що ви відкрили, це не дань моді, за Сотню Небесну вже сьогодні рідко хто згадує, але ми її ніколи не забуваємо. І піснеспів вічная пам’ять, ще раз нам наголошує, згадати тих заради кого ти живеш. Це твої герої, які захищали тебе на цій твоїй землі», – зазначив під час відкриття Алеї митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Після освячення пам’ятного знаку Героїв Небесної Сотні охочі поклали квіти. Згадали також про місцевих бійців, які не повернулись додому, а це Столярчук Мирослав, Іщук Віктор, Ковальчук Олександр.
Після завершення мітингу гості заходу висадили алею калини, що символізує Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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