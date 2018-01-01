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У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО

У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
8-ий Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», який тривав протягом трьох днів у різних локаціях Волині, завершився.

Закриття фестивалю відбулося сьогодні, 12 серпня, на Театральному майдані міста, - пише "Волинь.Online".

Нагадаємо, на фестиваль приїхали гості із усіх регіонів України, а також з Польщі, Словенії, Білорусі, Франції, Словаччини.

Фестиваль відбувався у Луцьку, Берестечку та в урочищі Вовчак Турійського району, де зродилась Українська Повстанська Армія.

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зауважив, що п’ять років не було цього фестивалю.

У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО


У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО


«З одного боку, напевне й правильно. Все таки ми були десь розгублені, ми були у розпачі, ми гуртувалися і нам було не до цього. Але врешті-решт треба доказувати. Я не думаю, що я помиляюся, щаслива буде Україна тільки тоді, коли в кожній хаті буде лунати українська пісня. Не «Дубиночка ухне», а «Роду наш красний». Це зовсім інші мотивації, зовсім інша філософія, зовсім інші слова», – наголосив голова ОДА.

Савченко подякував усім, хто прийшов та приїхав на цей фестиваль та наголосив, що ми всі повинні боротися:

«Головне в серці розуміння, що ми українці, що ми знаємо пісні, пісні наших пращурів, вони створені не окремими особами, в основному, всі пісні фольклорні, народні. Пройшли вони віки, тисячоліття. Можливо, десь перероблені до сучасності, але в основному, це тисячоліття. Це наше все. І вишиванка наша, але саму вишиванку і шаровари носити мало, треба ще носити в серці нашу Україну. Я дуже щасливий, що ви тут, що я тут, не кривлю душею, але я ще більше щасливий, що до нас приїхали гості».

У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО


У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО


Олександр Савченко наголосив, що йому особливо приємно, що фестиваль цей завершувався виступом дітей, які точно вже не знають, що таке Радянський Союз і черги за ковбасою. Він також наголосив, що обов’язково завершать церкву у Волновасі, які побудували і щоб люди розуміли, їх не кинули, що їх відстоюють.

«Сьогодні у нас особлива гордість за хлопців і дівчат, які там ризикують життя, а часто його, на жаль, і втрачають, відстоюючи свободу і національну гордість, самобутність України. Я хочу сказати вам всім і запросити ще раз подумати над тим, наскільки ми вірні глибоко українці, хочу, щоб кожен з нас щоденно прославляли Україну, бо вона у нас єдина, бо вона для нас дорога», – наголосив Олександр Савченко.

Перший заступник голови Волиньради Олександр Пирожик зазначив, що фестиваль пройшов місцями і козацької, і повстанської слави. Олександр Пирожик зауважив, що сподівається на те, що гостям сподобалася Волинь, і що волиняни їздитимуть на Схід, а люди зі Сходу приїздитимуть у гості, а також прославляти «Берегиню», яка під своїм оберегом збере українські землі.

На завершення учасники фестивалю співали українських пісень, зокрема пов’язаних із святами Маковія, Спаса тощо, а також виконували козацькі пісні.

У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО
У Луцьку завершився масштабний етнофестиваль. ФОТО



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Теги: Берегиня, фестиваль, Луцьк, Олександр Савченко
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