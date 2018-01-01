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Копи на капоті та розбиті автівки: скандал на парковці у Рівному. ВІДЕО

Копи на капоті та розбиті автівки: скандал на парковці у Рівному. ВІДЕО
Масові заворушення у Рівному, серед постраждалих є поліцейські. Розбили кілька автомобілів і копам, і дрифтерам.

Щоб перешкодити сотні любителям автоперегонів на парковку до торгового центру на Макарова вийшло майже 150 жителів прилеглих будинків та 50 поліцейських, - пише Північ-інфо.

Жителі Рівного стверджують, що подібні несанкціоновані перегони порушують їх спокій, особливо у вечірній час. І це попри те, що у місті їм ганяти забороняють.

Під час спілкування поліції з дрифтерами сталося кілька інцидентів. Під час одного з них постраждав поліцейський. Його на капоті свого мікроавтобуса «Renault Trafic» 25-річний водій протяг метрів 30 і це вдалося відзняти на відео:

У ГУНП Рівненщини кажуть, що на парковці біля ТРЦ загалом троє патрульних отримали тілесні ушкодження. Постраждали і патрульні автомобілі «Toyota Prius», які протаранили любителі дрифту.

Розбили автомобілі і самим дрифтерам. Як зазначають у поліції, це зробили близько сотні молодиків у балаклавах, які з битами увірвалися на стоянку і просто «почовпли» кілька авто.



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Теги: Рівне, дрифтери, парковка, заворушення
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