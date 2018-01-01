Копи на капоті та розбиті автівки: скандал на парковці у Рівному. ВІДЕО
Сьогодні, 00:47
Масові заворушення у Рівному, серед постраждалих є поліцейські. Розбили кілька автомобілів і копам, і дрифтерам.
Щоб перешкодити сотні любителям автоперегонів на парковку до торгового центру на Макарова вийшло майже 150 жителів прилеглих будинків та 50 поліцейських, - пише Північ-інфо.
Жителі Рівного стверджують, що подібні несанкціоновані перегони порушують їх спокій, особливо у вечірній час. І це попри те, що у місті їм ганяти забороняють.
Під час спілкування поліції з дрифтерами сталося кілька інцидентів. Під час одного з них постраждав поліцейський. Його на капоті свого мікроавтобуса «Renault Trafic» 25-річний водій протяг метрів 30 і це вдалося відзняти на відео:
У ГУНП Рівненщини кажуть, що на парковці біля ТРЦ загалом троє патрульних отримали тілесні ушкодження. Постраждали і патрульні автомобілі «Toyota Prius», які протаранили любителі дрифту.
Розбили автомобілі і самим дрифтерам. Як зазначають у поліції, це зробили близько сотні молодиків у балаклавах, які з битами увірвалися на стоянку і просто «почовпли» кілька авто.
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Щоб перешкодити сотні любителям автоперегонів на парковку до торгового центру на Макарова вийшло майже 150 жителів прилеглих будинків та 50 поліцейських, - пише Північ-інфо.
Жителі Рівного стверджують, що подібні несанкціоновані перегони порушують їх спокій, особливо у вечірній час. І це попри те, що у місті їм ганяти забороняють.
Під час спілкування поліції з дрифтерами сталося кілька інцидентів. Під час одного з них постраждав поліцейський. Його на капоті свого мікроавтобуса «Renault Trafic» 25-річний водій протяг метрів 30 і це вдалося відзняти на відео:
У ГУНП Рівненщини кажуть, що на парковці біля ТРЦ загалом троє патрульних отримали тілесні ушкодження. Постраждали і патрульні автомобілі «Toyota Prius», які протаранили любителі дрифту.
Розбили автомобілі і самим дрифтерам. Як зазначають у поліції, це зробили близько сотні молодиків у балаклавах, які з битами увірвалися на стоянку і просто «почовпли» кілька авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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