Копи на капоті та розбиті автівки: скандал на парковці у Рівному. ВІДЕО





Щоб перешкодити сотні любителям автоперегонів на парковку до торгового центру на Макарова вийшло майже 150 жителів прилеглих будинків та 50 поліцейських, - пише



Жителі Рівного стверджують, що подібні несанкціоновані перегони порушують їх спокій, особливо у вечірній час. І це попри те, що у місті їм ганяти забороняють.



Під час спілкування поліції з дрифтерами сталося кілька інцидентів. Під час одного з них постраждав поліцейський. Його на капоті свого мікроавтобуса «Renault Trafic» 25-річний водій протяг метрів 30 і це вдалося відзняти на відео:



У ГУНП Рівненщини кажуть, що на парковці біля ТРЦ загалом троє патрульних отримали тілесні ушкодження. Постраждали і патрульні автомобілі «Toyota Prius», які протаранили любителі дрифту.



Розбили автомобілі і самим дрифтерам. Як зазначають у поліції, це зробили близько сотні молодиків у балаклавах, які з битами увірвалися на стоянку і просто «почовпли» кілька авто.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масові заворушення у Рівному, серед постраждалих є поліцейські. Розбили кілька автомобілів і копам, і дрифтерам.Щоб перешкодити сотні любителям автоперегонів на парковку до торгового центру на Макарова вийшло майже 150 жителів прилеглих будинків та 50 поліцейських, - пише Північ-інфо Жителі Рівного стверджують, що подібні несанкціоновані перегони порушують їх спокій, особливо у вечірній час. І це попри те, що у місті їм ганяти забороняють.Під час спілкування поліції з дрифтерами сталося кілька інцидентів. Під час одного з них постраждав поліцейський. Його на капоті свого мікроавтобуса «Renault Trafic» 25-річний водій протяг метрів 30 і це вдалося відзняти на відео:У ГУНП Рівненщини кажуть, що на парковці біля ТРЦ загалом троє патрульних отримали тілесні ушкодження. Постраждали і патрульні автомобілі «Toyota Prius», які протаранили любителі дрифту.Розбили автомобілі і самим дрифтерам. Як зазначають у поліції, це зробили близько сотні молодиків у балаклавах, які з битами увірвалися на стоянку і просто «почовпли» кілька авто.

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