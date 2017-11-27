Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому

Павлові Трофімчуку на операцію потрібно півмільйона гривень. Небайдужих просять допомогти зібрати таку суму.



«Звертаємось до всіх небайдужих, милосердних людей! 15-річний Павло Трофімчук (у хрещенні – Петро) із с. Крижівка Рожищенського району Волинської області хворий на саркому», – написав журналіст і літератор Ігор Ольшевський у Facebook.



Для лікування необхідно зібрати близько 500 тис. гривень.



«Будь ласка, відгукніться і допоможіть, хто чим може!» – звертаються рідні та близькі Павла.



Розрахунковий рахунок ПриватБанку – 29244825509100 (Трофімчуку Р. П.).



Телефон батька: Роман Петрович – +380662828906.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-річному юнаку з Рожищенського районуна операцію потрібно півмільйона гривень. Небайдужих просять допомогти зібрати таку суму.«Звертаємось до всіх небайдужих, милосердних людей! 15-річний Павло Трофімчук (у хрещенні – Петро) із с. Крижівка Рожищенського району Волинської області хворий на саркому», – написав журналіст і літератору Facebook.Для лікування необхідно зібрати близько 500 тис. гривень.«Будь ласка, відгукніться і допоможіть, хто чим може!» – звертаються рідні та близькі Павла.Розрахунковий рахунок ПриватБанку – 29244825509100 (Трофімчуку Р. П.).Телефон батька:– +380662828906.

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