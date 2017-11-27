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Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому

Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому
15-річному юнаку з Рожищенського району Павлові Трофімчуку на операцію потрібно півмільйона гривень. Небайдужих просять допомогти зібрати таку суму.

«Звертаємось до всіх небайдужих, милосердних людей! 15-річний Павло Трофімчук (у хрещенні – Петро) із с. Крижівка Рожищенського району Волинської області хворий на саркому», – написав журналіст і літератор Ігор Ольшевський у Facebook.

Для лікування необхідно зібрати близько 500 тис. гривень.

«Будь ласка, відгукніться і допоможіть, хто чим може!» – звертаються рідні та близькі Павла.

Розрахунковий рахунок ПриватБанку – 29244825509100 (Трофімчуку Р. П.).

Телефон батька: Роман Петрович – +380662828906.

Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому
Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому
Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому
Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому
Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому
Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому



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Теги: Павло Трофімчук, допомога, Волинь
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