Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому
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15-річному юнаку з Рожищенського району Павлові Трофімчуку на операцію потрібно півмільйона гривень. Небайдужих просять допомогти зібрати таку суму.
«Звертаємось до всіх небайдужих, милосердних людей! 15-річний Павло Трофімчук (у хрещенні – Петро) із с. Крижівка Рожищенського району Волинської області хворий на саркому», – написав журналіст і літератор Ігор Ольшевський у Facebook.
Для лікування необхідно зібрати близько 500 тис. гривень.
«Будь ласка, відгукніться і допоможіть, хто чим може!» – звертаються рідні та близькі Павла.
Розрахунковий рахунок ПриватБанку – 29244825509100 (Трофімчуку Р. П.).
Телефон батька: Роман Петрович – +380662828906.
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«Звертаємось до всіх небайдужих, милосердних людей! 15-річний Павло Трофімчук (у хрещенні – Петро) із с. Крижівка Рожищенського району Волинської області хворий на саркому», – написав журналіст і літератор Ігор Ольшевський у Facebook.
Для лікування необхідно зібрати близько 500 тис. гривень.
«Будь ласка, відгукніться і допоможіть, хто чим може!» – звертаються рідні та близькі Павла.
Розрахунковий рахунок ПриватБанку – 29244825509100 (Трофімчуку Р. П.).
Телефон батька: Роман Петрович – +380662828906.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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