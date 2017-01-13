У ковельській маршрутці журналістка порізала ногу. ФОТО

Головний редактор видання «UA in Krakow»постраждала внаслідок поїздки у ковельській маршрутці.Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.«Не бійсь виделки, бійсь маршрутки. Один раз зайшла - чотири порізи», - пише Ольга.«Там в одиничці на сходах є металічний обідок. Він трохи відступив і там тепер таке гостре стало. Тому дивіться під ноги. А перевізнику - не знаю, хто нині власник одиничок у Ковелі - добре було би трохи це підремонтувати :)» – зазначає журналістка.Водій спитав у жінки, чи та не п'яна.«Але мама каже (ми разом з нею тією маршруткою їхали), що це дуже хороший і комунікабельний водій. Тому я собі подумаю, що він просто невдало пожартував», - запевняє Ольга Менько.