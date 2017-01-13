вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ковельській маршрутці журналістка порізала ногу. ФОТО

У ковельській маршрутці журналістка порізала ногу. ФОТО
Головний редактор видання «UA in Krakow» Ольга Менько постраждала внаслідок поїздки у ковельській маршрутці.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Не бійсь виделки, бійсь маршрутки. Один раз зайшла - чотири порізи», - пише Ольга.

«Там в одиничці на сходах є металічний обідок. Він трохи відступив і там тепер таке гостре стало. Тому дивіться під ноги. А перевізнику - не знаю, хто нині власник одиничок у Ковелі - добре було би трохи це підремонтувати :)» – зазначає журналістка.

Водій спитав у жінки, чи та не п'яна.

«Але мама каже (ми разом з нею тією маршруткою їхали), що це дуже хороший і комунікабельний водій. Тому я собі подумаю, що він просто невдало пожартував», - запевняє Ольга Менько.
У ковельській маршрутці журналістка порізала ногу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Ковель, травма, журналіст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Савченко Олександр
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
Волинянин захистив лебедя від браконьєрів
Сьогодні, 08:44
Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:32
У ковельській маршрутці журналістка порізала ногу. ФОТО
Сьогодні, 08:20
Просять допомогти юнаку з Волині здолати саркому
Сьогодні, 07:30
У Луцьку відбувся Хресний хід. ФОТО
Сьогодні, 06:02
Схожі новини
Відсторонили від роботи водія луцької маршрутки, через якого постраждала дитина Відсторонили від роботи водія луцької маршрутки, через якого постраждала дитина
04 травень, 15:43
У Ковелі хочуть запровадити GPS-навігацію у маршрутках У Ковелі хочуть запровадити GPS-навігацію у маршрутках
13 січень, 2017, 19:57
Ціна життя: волинянин помер через 18 гривень Ціна життя: волинянин помер через 18 гривень
29 вересень, 2016, 15:25
ДТП у Ковелі: п'яний АТОшник збив на пішохідному переході людину. ФОТО ДТП у Ковелі: п'яний АТОшник збив на пішохідному переході людину. ФОТО
19 липень, 2016, 00:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку перекрили вулицю. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:18
 0
У Луцьку від гарячої води відключили два будинки
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку на 13 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
Волинянин захистив лебедя від браконьєрів
Сьогодні, 08:44
 0
Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:32
 0
Медіа
відео
1/8