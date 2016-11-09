Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:32
У Києві пограбували ювелірний магазин. Сума завданих збитків – близько 5 мільйонів гривень.
Про це пише Інформатор.
Нападники вбили охоронця, обікрали магазин і зникли з місця злочину.
Інцидент трапився близько 20:00 за адресою вулиця Щербаківського, 45.
За попередніми даними, троє злочинців в масках увірвалися в ювелірний магазин. Вони відкрили стрілянину по охоронцю з автомата і пістолета. Далі банда пограбувала магазин - винесли коштовності і гроші. Потім вони зникли з місця події на автомобілі Peugeot 307 синього кольору з номерами АА 3604 ОЕ.
Також дирекція магазину повідомила, що грабіжники вкрали товар і гроші сумою близько 5 мільйонів гривень.
На місці працювали медики і правоохоронці. Поліція шукає свідків злочину і просить повідомляти будь-яку інформацію про інцидент на лінію 102.
Через кілька годин в гаражному кооперативі виявили згорілий Peugeot з номерами АА 3604 ОЕ. Зловмисники спалили авто і зникли.
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Про це пише Інформатор.
Нападники вбили охоронця, обікрали магазин і зникли з місця злочину.
Інцидент трапився близько 20:00 за адресою вулиця Щербаківського, 45.
За попередніми даними, троє злочинців в масках увірвалися в ювелірний магазин. Вони відкрили стрілянину по охоронцю з автомата і пістолета. Далі банда пограбувала магазин - винесли коштовності і гроші. Потім вони зникли з місця події на автомобілі Peugeot 307 синього кольору з номерами АА 3604 ОЕ.
Також дирекція магазину повідомила, що грабіжники вкрали товар і гроші сумою близько 5 мільйонів гривень.
На місці працювали медики і правоохоронці. Поліція шукає свідків злочину і просить повідомляти будь-яку інформацію про інцидент на лінію 102.
Через кілька годин в гаражному кооперативі виявили згорілий Peugeot з номерами АА 3604 ОЕ. Зловмисники спалили авто і зникли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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