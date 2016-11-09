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Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО

Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО
У Києві пограбували ювелірний магазин. Сума завданих збитків – близько 5 мільйонів гривень.

Про це пише Інформатор.

Нападники вбили охоронця, обікрали магазин і зникли з місця злочину.

Інцидент трапився близько 20:00 за адресою вулиця Щербаківського, 45.

За попередніми даними, троє злочинців в масках увірвалися в ювелірний магазин. Вони відкрили стрілянину по охоронцю з автомата і пістолета. Далі банда пограбувала магазин - винесли коштовності і гроші. Потім вони зникли з місця події на автомобілі Peugeot 307 синього кольору з номерами АА 3604 ОЕ.

Також дирекція магазину повідомила, що грабіжники вкрали товар і гроші сумою близько 5 мільйонів гривень.

На місці працювали медики і правоохоронці. Поліція шукає свідків злочину і просить повідомляти будь-яку інформацію про інцидент на лінію 102.

Через кілька годин в гаражному кооперативі виявили згорілий Peugeot з номерами АА 3604 ОЕ. Зловмисники спалили авто і зникли.

Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО
Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО
Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО
Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО
Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО
Невідомі вбили охоронця та пограбували ювелірний магазин. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: злочин, пограбування, Київ, коштовності, поліція
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