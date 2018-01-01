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Курс валют у Луцьку на 13 серпня

Курс валют у Луцьку на 13 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.117, а продаж - 27.469.

Євро при купівлі становить - 30.886, при продажу - 31.680.

Курс російського рубля: купівля - 0.364, продаж - 0.426.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.808, продаж - 7.440.

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Теги: курс валют, Луцьк
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