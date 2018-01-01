У Луцьку від гарячої води відключили два будинки
Сьогодні, 09:10
У Луцьку через ремонтні роботи від гарячої води відключили два будинки на проспекті Соборності.
Про це повідомили у прес-службі ДКП «Луцьктепло».
Зазначають, що роботи поблизу будинків 32 та 34 триматимуть декілька тижнів.
«Про відновлення надання послуг буде повідомлено додатково», – запевняють у прес-службі підприємства.
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Про це повідомили у прес-службі ДКП «Луцьктепло».
Зазначають, що роботи поблизу будинків 32 та 34 триматимуть декілька тижнів.
«Про відновлення надання послуг буде повідомлено додатково», – запевняють у прес-службі підприємства.
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