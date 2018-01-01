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У Луцьку від гарячої води відключили два будинки

У Луцьку від гарячої води відключили два будинки
У Луцьку через ремонтні роботи від гарячої води відключили два будинки на проспекті Соборності.

Про це повідомили у прес-службі ДКП «Луцьктепло».

Зазначають, що роботи поблизу будинків 32 та 34 триматимуть декілька тижнів.

«Про відновлення надання послуг буде повідомлено додатково», – запевняють у прес-службі підприємства.

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Теги: гаряча вода, відключення, Луцьк
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