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За півроку ПриватБанк виплатив понад 80 мільйонів за полісами особистого страхування*

За півроку ПриватБанк виплатив понад 80 мільйонів за полісами особистого страхування*
За півроку клієнти ПриватБанку отримали понад 80 млн грн виплат за полісами страхування життя, здоров’я, нерухомості, кредитного ліміту, а також за страховками від безробіття. Частими причинами звернення по страхове відшкодування цього року традиційно стали побутові травми (переломи, вивихи), опіки та сезонні захворювання.

Найпопулярнішими полісами особистого страхування, що оформляються через ПриватБанк, залишаються «Захист на кожен день» і «Страхування здоров’я», які за мінімальної вартості платежу забезпечують швидку виплату страхового відшкодування.

«Сьогодні в Україні для будь-якої людини це найпотрібніший і найвигідніший страховий поліс – ви гарантовано отримаєте захист свого здоров’я від нещасного випадку, – говорить Олександр Турівной, керівник напрямку небанківських продуктів ПриватБанку. – Оформити страховку можна за дві хвилини в будь-якому відділенні банку, а виплати в разі звернення клієнта ми здійснюємо протягом одного дня».

Наприклад, власник поліса страхування від нещасного випадку «Захист на кожен день» у разі перелому променевої кістки отримує 5% страхової суми – 2 500 грн. Власники полісів «Страхування здоров’я» в разі пневмонії отримують 10% страхової суми договору – 10 000 грн.

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Теги: ПриватБанк
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