ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
Сьогодні, 10:42
На будівельному майданчику ЖК «Оріон» тривають завершальні роботи. Наразі тут будують огорожу навколо комплексу. Далі – внутрішні роботи у квартирах.
Нагадаємо, ЖК «Оріон» «Інвестор» будує в районі вулиці Чернишевського, – у селі Зміїнець, - пише Перший.
Читайте також: ЖК «Оріон»: як будують перші квадрохауси в Луцьку. ФОТО
«Оріон» – це нестандартне сучасне помешкання типу квадрохаус. Житловий комплекс налічує 4 окремих 2-поверхових будинки, в кожному з яких є по чотири квартири.
Цей вид заміського будинку найкраще підійде тим, хто прагне особливої приватності та спокою, але разом з тим не хоче відмовлятися від міської інфраструктури.
Перевагами ЖК «Оріон» є:
- закрита територія;
- власний паркінг;
- відеоспостереження та охорона;
- індивідуальне опалення;
- дитячий майданчик;
- 2 км до центру міста.
Як розповів виконроб ЖК «Оріон» Олександр Диня, у всіх будинках комплексу завершились фасадні та покрівельні роботи, проведена електрика.
Майстри розпочали облаштування декоративної огорожі ЖК, а також триває підведення каналізації.
«На черзі – внутрішні роботи у квартирах, до яких приступимо найближчим часом», - наголосив виконроб.
Не гайте часу, адже в ЖК «Оріон» залишилося всього дві квартири!
Телефонуйте: 096 030 20 10
Або звертайтесь за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Facebook: Будівельна компанія Інвестор
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
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Нагадаємо, ЖК «Оріон» «Інвестор» будує в районі вулиці Чернишевського, – у селі Зміїнець, - пише Перший.
Читайте також: ЖК «Оріон»: як будують перші квадрохауси в Луцьку. ФОТО
«Оріон» – це нестандартне сучасне помешкання типу квадрохаус. Житловий комплекс налічує 4 окремих 2-поверхових будинки, в кожному з яких є по чотири квартири.
Цей вид заміського будинку найкраще підійде тим, хто прагне особливої приватності та спокою, але разом з тим не хоче відмовлятися від міської інфраструктури.
Перевагами ЖК «Оріон» є:
- закрита територія;
- власний паркінг;
- відеоспостереження та охорона;
- індивідуальне опалення;
- дитячий майданчик;
- 2 км до центру міста.
Як розповів виконроб ЖК «Оріон» Олександр Диня, у всіх будинках комплексу завершились фасадні та покрівельні роботи, проведена електрика.
Майстри розпочали облаштування декоративної огорожі ЖК, а також триває підведення каналізації.
«На черзі – внутрішні роботи у квартирах, до яких приступимо найближчим часом», - наголосив виконроб.
Не гайте часу, адже в ЖК «Оріон» залишилося всього дві квартири!
Телефонуйте: 096 030 20 10
Або звертайтесь за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Facebook: Будівельна компанія Інвестор
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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