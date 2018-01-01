вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*

ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
На будівельному майданчику ЖК «Оріон» тривають завершальні роботи. Наразі тут будують огорожу навколо комплексу. Далі – внутрішні роботи у квартирах.

Нагадаємо, ЖК «Оріон» «Інвестор» будує в районі вулиці Чернишевського, – у селі Зміїнець, - пише Перший.
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*

Читайте також: ЖК «Оріон»: як будують перші квадрохауси в Луцьку. ФОТО

«Оріон» – це нестандартне сучасне помешкання типу квадрохаус. Житловий комплекс налічує 4 окремих 2-поверхових будинки, в кожному з яких є по чотири квартири.
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*

Цей вид заміського будинку найкраще підійде тим, хто прагне особливої приватності та спокою, але разом з тим не хоче відмовлятися від міської інфраструктури.

Перевагами ЖК «Оріон» є:

- закрита територія;
- власний паркінг;
- відеоспостереження та охорона;
- індивідуальне опалення;
- дитячий майданчик;
- 2 км до центру міста.

Як розповів виконроб ЖК «Оріон» Олександр Диня, у всіх будинках комплексу завершились фасадні та покрівельні роботи, проведена електрика.

Майстри розпочали облаштування декоративної огорожі ЖК, а також триває підведення каналізації.
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*

«На черзі – внутрішні роботи у квартирах, до яких приступимо найближчим часом», - наголосив виконроб.

Не гайте часу, адже в ЖК «Оріон» залишилося всього дві квартири!
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*

Телефонуйте: 096 030 20 10

Або звертайтесь за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в

Facebook: Будівельна компанія Інвестор

Instagram: bud.investor

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, Оріон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Савченко Олександр
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
Помер волинський археолог Валерій Пясецький
Сьогодні, 10:44
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
Сьогодні, 10:42
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
Сьогодні, 10:39
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
Волинянину, який зламав хребет, потрібна допомога
Сьогодні, 10:03
Схожі новини
Старі ціни на квадрохауси від БК «Інвестор» діятимуть лише до 1 серпня* Старі ціни на квадрохауси від БК «Інвестор» діятимуть лише до 1 серпня*
16 липень, 14:23
Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО* Перші квадрохауси у Луцьку: у ЖК «Оріон» кипить робота. ФОТО*
13 липень, 14:13
Огляд акційних пропозицій від будівельної компанії «Інвестор»* Огляд акційних пропозицій від будівельної компанії «Інвестор»*
10 липень, 20:12
Лише у липні: «Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами* Лише у липні: «Інвестор» пропонує придбати житло за старими цінами*
09 липень, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер волинський археолог Валерій Пясецький
Сьогодні, 10:44
 0
ЖК «Оріон» пропонує комфортні квартири неподалік від центру Луцька. ФОТО*
Сьогодні, 10:42
 0
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
Сьогодні, 10:39
 0
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
 0
Волинянину, який зламав хребет, потрібна допомога
Сьогодні, 10:03
 0
Медіа
відео
1/8