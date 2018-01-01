«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО

Воїни АТО прийшли у Луцьку міську раду, адже обурені повідомленням про те, що депутати хочуть забрати 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру на добудову школи №27.Про це стало відомо на бюджетній комісії Луцькради.«Десь були моменти, коли ми розуміли один одного. Нам ця ситуація також не подобається. Я хочу, щоб це засідання було точкою відліку, коли ми б почали розуміти вас, а ви – нас», – зауважив радник міського голови ЛуцькаВін повідомив, що гроші на реабілітаційний центр точно будуть.Вирішити питання пообіцяли голова ОДАта голова облрадиОднак атовці кажуть, що питання їхнього здоров'я завжди ігнорують. До того ж, немає гарантій, що проект центру реабілітації знову не «відфутболять».«Ви хочете зіткнути лобами лучан і атовців, адже виходить так, що військові погані і не хочуть добудувати школу», - обурився один із присутніх на комісії бійців.«Ми сьогодні голосуємо і виділяємо гроші на школу. Буде перевиконання обласного бюджету, міського, соцеконому, які повернуть на реабілітаційний центр. Гроші будуть у жовтні», - сказав Ігор Поліщук.Депутатнагадав, що у травні виділили 5 млн грн і тоді вже обіцяли проект. Такожкупівлі житла.До слова, загалом на будівництво реабілітаційного центру для атовців потрібно 17 млн грн.«Вам доведеться будувати центр, бо так вирішили хлопці, які захищали ваш життя на Сході. Багато дітей атовців вже ніколи не скаже: «Тато», - додала психологДепутатзапропонував, аби до початку будівництва центру військові могли користуватися басейном школи №27, стадіоном.Натомість психолог каже, що військовим потрібно не купатися, а психологічна підтримка, адже вони все частіше скоюють самогубства.Депутатзапевнив, що у жовтні виділять не 5, а всі 17 млн грн на центр для реабілітації воїнів.Голова бюджетної комісіїзауважив, що комісія не буде ухвалювати рішення. Усе вирішать на сесії.