«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
Воїни АТО прийшли у Луцьку міську раду, адже обурені повідомленням про те, що депутати хочуть забрати 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру на добудову школи №27.
Про це стало відомо на бюджетній комісії Луцькради.
«Десь були моменти, коли ми розуміли один одного. Нам ця ситуація також не подобається. Я хочу, щоб це засідання було точкою відліку, коли ми б почали розуміти вас, а ви – нас», – зауважив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.
Він повідомив, що гроші на реабілітаційний центр точно будуть.
Вирішити питання пообіцяли голова ОДА Олександр Савченко та голова облради Ігор Палиця.
Однак атовці кажуть, що питання їхнього здоров'я завжди ігнорують. До того ж, немає гарантій, що проект центру реабілітації знову не «відфутболять».
«Ви хочете зіткнути лобами лучан і атовців, адже виходить так, що військові погані і не хочуть добудувати школу», - обурився один із присутніх на комісії бійців.
«Ми сьогодні голосуємо і виділяємо гроші на школу. Буде перевиконання обласного бюджету, міського, соцеконому, які повернуть на реабілітаційний центр. Гроші будуть у жовтні», - сказав Ігор Поліщук.
Депутат Микола Собуцький нагадав, що у травні виділили 5 млн грн і тоді вже обіцяли проект. Також воїнів обманули у червні, коли обіцяли гроші на програму співфінансування купівлі житла.
До слова, загалом на будівництво реабілітаційного центру для атовців потрібно 17 млн грн.
«Вам доведеться будувати центр, бо так вирішили хлопці, які захищали ваш життя на Сході. Багато дітей атовців вже ніколи не скаже: «Тато», - додала психолог Олена Звєрєва.
Депутат Олександр Кравченко запропонував, аби до початку будівництва центру військові могли користуватися басейном школи №27, стадіоном.
Натомість психолог каже, що військовим потрібно не купатися, а психологічна підтримка, адже вони все частіше скоюють самогубства.
Депутат Сергій Була запевнив, що у жовтні виділять не 5, а всі 17 млн грн на центр для реабілітації воїнів.
Голова бюджетної комісії Борис Смаль зауважив, що комісія не буде ухвалювати рішення. Усе вирішать на сесії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо на бюджетній комісії Луцькради.
«Десь були моменти, коли ми розуміли один одного. Нам ця ситуація також не подобається. Я хочу, щоб це засідання було точкою відліку, коли ми б почали розуміти вас, а ви – нас», – зауважив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.
Він повідомив, що гроші на реабілітаційний центр точно будуть.
Вирішити питання пообіцяли голова ОДА Олександр Савченко та голова облради Ігор Палиця.
Однак атовці кажуть, що питання їхнього здоров'я завжди ігнорують. До того ж, немає гарантій, що проект центру реабілітації знову не «відфутболять».
«Ви хочете зіткнути лобами лучан і атовців, адже виходить так, що військові погані і не хочуть добудувати школу», - обурився один із присутніх на комісії бійців.
«Ми сьогодні голосуємо і виділяємо гроші на школу. Буде перевиконання обласного бюджету, міського, соцеконому, які повернуть на реабілітаційний центр. Гроші будуть у жовтні», - сказав Ігор Поліщук.
Депутат Микола Собуцький нагадав, що у травні виділили 5 млн грн і тоді вже обіцяли проект. Також воїнів обманули у червні, коли обіцяли гроші на програму співфінансування купівлі житла.
До слова, загалом на будівництво реабілітаційного центру для атовців потрібно 17 млн грн.
«Вам доведеться будувати центр, бо так вирішили хлопці, які захищали ваш життя на Сході. Багато дітей атовців вже ніколи не скаже: «Тато», - додала психолог Олена Звєрєва.
Депутат Олександр Кравченко запропонував, аби до початку будівництва центру військові могли користуватися басейном школи №27, стадіоном.
Натомість психолог каже, що військовим потрібно не купатися, а психологічна підтримка, адже вони все частіше скоюють самогубства.
Депутат Сергій Була запевнив, що у жовтні виділять не 5, а всі 17 млн грн на центр для реабілітації воїнів.
Голова бюджетної комісії Борис Смаль зауважив, що комісія не буде ухвалювати рішення. Усе вирішать на сесії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
В бесідках біля госпіталю інвалідів там ви побачите як реабілітуються АТОвці причому постійно і щоденно. По черзі на точку бігають.Не можна їм раду дати.
Вибір редактора
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
Сьогодні, 10:39
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
Волинянину, який зламав хребет, потрібна допомога
Сьогодні, 10:03
За півроку ПриватБанк виплатив понад 80 мільйонів за полісами особистого страхування*
Сьогодні, 10:00