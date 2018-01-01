Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
Сьогодні, 10:39
У Луцьку скаржаться на сміттєвози, які залишають бруд і "струмки" нечистот у дворах будинків міста.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Автор петиції Наконечний Олександр Валентинович, вимагає:
1)Провести перевірку технічного стану автомобілів підприємств які вивозять сміття на предмет дотримання санітарно-гігеєнічних норм під час роботи по вивозу сміття з дворів міста Луцька.
2) Зобов'язати підприємств які вивозять сміття привести в належний стан свої автомобілі.
3)Створити комісію(групу) по контролю за роботою сміттєвозів на предмет дотримання ними санітарних та екологічних норм.
4)Винних керівників підприємств - штрафувати. При постійних порушеннях угоди на вивіз сміття розривати.
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Автор петиції Наконечний Олександр Валентинович, вимагає:
1)Провести перевірку технічного стану автомобілів підприємств які вивозять сміття на предмет дотримання санітарно-гігеєнічних норм під час роботи по вивозу сміття з дворів міста Луцька.
2) Зобов'язати підприємств які вивозять сміття привести в належний стан свої автомобілі.
3)Створити комісію(групу) по контролю за роботою сміттєвозів на предмет дотримання ними санітарних та екологічних норм.
4)Винних керівників підприємств - штрафувати. При постійних порушеннях угоди на вивіз сміття розривати.
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