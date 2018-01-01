Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті



Автор петиції Наконечний Олександр Валентинович, вимагає:



1)Провести перевірку технічного стану автомобілів підприємств які вивозять сміття на предмет дотримання санітарно-гігеєнічних норм під час роботи по вивозу сміття з дворів міста Луцька.



2) Зобов'язати підприємств які вивозять сміття привести в належний стан свої автомобілі.



3)Створити комісію(групу) по контролю за роботою сміттєвозів на предмет дотримання ними санітарних та екологічних норм.



4)Винних керівників підприємств - штрафувати. При постійних порушеннях угоди на вивіз сміття розривати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку скаржаться на сміттєвози, які залишають бруд і "струмки" нечистот у дворах будинків міста.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій Автор петиції, вимагає:1)Провести перевірку технічного стану автомобілів підприємств які вивозять сміття на предмет дотримання санітарно-гігеєнічних норм під час роботи по вивозу сміття з дворів міста Луцька.2) Зобов'язати підприємств які вивозять сміття привести в належний стан свої автомобілі.3)Створити комісію(групу) по контролю за роботою сміттєвозів на предмет дотримання ними санітарних та екологічних норм.4)Винних керівників підприємств - штрафувати. При постійних порушеннях угоди на вивіз сміття розривати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію