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Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори

Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
У Луцьку скаржаться на сміттєвози, які залишають бруд і "струмки" нечистот у дворах будинків міста.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Автор петиції Наконечний Олександр Валентинович, вимагає:

1)Провести перевірку технічного стану автомобілів підприємств які вивозять сміття на предмет дотримання санітарно-гігеєнічних норм під час роботи по вивозу сміття з дворів міста Луцька.

2) Зобов'язати підприємств які вивозять сміття привести в належний стан свої автомобілі.

3)Створити комісію(групу) по контролю за роботою сміттєвозів на предмет дотримання ними санітарних та екологічних норм.

4)Винних керівників підприємств - штрафувати. При постійних порушеннях угоди на вивіз сміття розривати.


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Теги: петиція, сміттєвози
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