Ми не маємо пояснювати депутатам, що життя важливіше за школи чи дороги, - луцький атовець

Воїн АТОобурився намірами депутатів забрати 5 мільйонів гривень з будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО і виділити їх на завершення школи №27.Про це йшлося у понеділок, 13 серпня, під час сесії міськради.Сергій Ліманов зауважив, що для депутатів нецінне їх життя, адже все більше і більше людей, які воювали на Сході, скоюють самогубства, адже не отримують належної допомоги та підтримки.«Відкрийте школу, але не ризикуючи життям людей. Давайте не будемо жертвувати тим, хто вже заради вас всім пожертвував. Залиште цих 5 мільйонів, додайте ще 7 і буде діалог.Ми приходимо до вас і пояснюємо, що життя важливіше доріг, шкіл. Ми хочемо, щоб ці діти йшли в школу і мали батьків», - наголосив він.