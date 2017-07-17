Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
Сільський голова Дерно Олександр Гуч зі своєю коханою Вікторією Романюк гучно відгуляли весілля.
Про це у Facebook написала волонтерка Наталія Попова.
"Довго чекали)) і таки відгуляли на Волині весілля наших прекрасних Олександра Гуча і Вікторії Романюк! Дорогі молодята! Кохання! Взаєморозуміння ! Сімейного благополуччя! Любимо вас і щиро дякуємо за таке неймовірне весілля: в наших обрядових волинських традиціях, з найкращими гостями, смачним столом - мамусям поклон! Окремий респект співочим «Баламутам»! ДУША РОЗВЕРНУЛАСЯ і ТІШИЛАСЯ... ДЯКУЮ!", - йдеться у дописі.
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Нагадаємо, пара нещодавно узаконила свої стосунки та обвінчалася.
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Про це у Facebook написала волонтерка Наталія Попова.
"Довго чекали)) і таки відгуляли на Волині весілля наших прекрасних Олександра Гуча і Вікторії Романюк! Дорогі молодята! Кохання! Взаєморозуміння ! Сімейного благополуччя! Любимо вас і щиро дякуємо за таке неймовірне весілля: в наших обрядових волинських традиціях, з найкращими гостями, смачним столом - мамусям поклон! Окремий респект співочим «Баламутам»! ДУША РОЗВЕРНУЛАСЯ і ТІШИЛАСЯ... ДЯКУЮ!", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сільський голова з Волині розповів зворушливу історію кохання
Нагадаємо, пара нещодавно узаконила свої стосунки та обвінчалася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
дЄрно УНІКАЛЬНЕ!!! Бляха-муха, то капєц!
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