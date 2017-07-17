вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО

Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Сільський голова Дерно Олександр Гуч зі своєю коханою Вікторією Романюк гучно відгуляли весілля.

Про це у Facebook написала волонтерка Наталія Попова.

"Довго чекали)) і таки відгуляли на Волині весілля наших прекрасних Олександра Гуча і Вікторії Романюк! Дорогі молодята! Кохання! Взаєморозуміння ! Сімейного благополуччя! Любимо вас і щиро дякуємо за таке неймовірне весілля: в наших обрядових волинських традиціях, з найкращими гостями, смачним столом - мамусям поклон! Окремий респект співочим «Баламутам»! ДУША РОЗВЕРНУЛАСЯ і ТІШИЛАСЯ... ДЯКУЮ!", - йдеться у дописі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сільський голова з Волині розповів зворушливу історію кохання

Нагадаємо, пара нещодавно узаконила свої стосунки та обвінчалася.







Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: весілля, Олександр Гуч, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
дЄрно УНІКАЛЬНЕ!!! Бляха-муха, то капєц!
Відповісти
Вибір редактора
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Савченко Олександр
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
У Луцьку маршрутка №16 не дотримується графіка
Сьогодні, 11:50
На Волині горіла суха трава та торф
Сьогодні, 11:49
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
На Волині судили іноземця, який переправляв нелегалів у Європу
Сьогодні, 11:23
Ми не маємо пояснювати депутатам, що життя важливіше за школи чи дороги, - луцький атовець
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
31 липень, 12:34
Магія купальської ночі: як у Дерно відзначали свято молодості та кохання Магія купальської ночі: як у Дерно відзначали свято молодості та кохання
17 липень, 2017, 21:08
20 років разом: волинський депутат опублікував фото весілля 20 років разом: волинський депутат опублікував фото весілля
17 травень, 2017, 12:59
З концертом та подяками: як у Луцьку вітали будівельників. ФОТО З концертом та подяками: як у Луцьку вітали будівельників. ФОТО
10 серпень, 11:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
Сьогодні, 10:39
 1
У селі під Луцьком BMW збило дітей на ровері
Сьогодні, 12:37
 0
На Волині загинув 19-річний мотоцикліст
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку втретє відбудеться пивний фестиваль
Сьогодні, 12:30
 0
Жахлива аварія під Києвом: загинуло троє людей
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8