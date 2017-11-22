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На Волині судили іноземця, який переправляв нелегалів у Європу

На Волині судили іноземця, який переправляв нелегалів у Європу
Пакистанця, який хотів налагодити канал переправляння нелегалів у Європу, взяли під варту.

Відтак, судили 31-річного мешканця Чернігівщини, вихідця з Пакистану, який намагався налагодити канал незаконного переправлення через держкордон України до Польщі, осіб з країн Азії, - інформує прес-служба прокуратури області.

Правоохоронці затримали зловмисника 9 серпня 2018 року під час спроби організованого і замовленого ним переміщення одного громадянина Пакистану та трьох громадян Бангладешу.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (нелегальне переправляння осіб через державний кордон України).

Найближчих 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.



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Теги: суд, пакистанець, нелегали
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