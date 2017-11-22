На Волині судили іноземця, який переправляв нелегалів у Європу
Сьогодні, 11:23
Пакистанця, який хотів налагодити канал переправляння нелегалів у Європу, взяли під варту.
Відтак, судили 31-річного мешканця Чернігівщини, вихідця з Пакистану, який намагався налагодити канал незаконного переправлення через держкордон України до Польщі, осіб з країн Азії, - інформує прес-служба прокуратури області.
Правоохоронці затримали зловмисника 9 серпня 2018 року під час спроби організованого і замовленого ним переміщення одного громадянина Пакистану та трьох громадян Бангладешу.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (нелегальне переправляння осіб через державний кордон України).
Найближчих 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відтак, судили 31-річного мешканця Чернігівщини, вихідця з Пакистану, який намагався налагодити канал незаконного переправлення через держкордон України до Польщі, осіб з країн Азії, - інформує прес-служба прокуратури області.
Правоохоронці затримали зловмисника 9 серпня 2018 року під час спроби організованого і замовленого ним переміщення одного громадянина Пакистану та трьох громадян Бангладешу.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (нелегальне переправляння осіб через державний кордон України).
Найближчих 60 днів чоловік перебуватиме під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
На Волині горіла суха трава та торф
Сьогодні, 11:49
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
На Волині судили іноземця, який переправляв нелегалів у Європу
Сьогодні, 11:23
Ми не маємо пояснювати депутатам, що життя важливіше за школи чи дороги, - луцький атовець
Сьогодні, 11:16
В Іспанії під час концерту постраждали понад 300 людей
Сьогодні, 11:11