«Жити так, щоб він пишався»: три роки з дня смерті Ігоря Єремеєва. ФОТО

Три роки тому трагічний випадок обірвав життя талановитого бізнесмена та політика, співвласника паливно-промислової групи «Континіум». Його смерть стала трагедією не лише для родини та колег, але й для кожного мешканця його рідного села Острожець, що на Рівненщині. Вдячність малій батьківщині за своє життя та становлення Ігор Миронович висловлював добрими справами, покращуючи інфраструктуру села та допомагаючи односельчанам, які цього потребували.Тут же, у селі Острожець, Ігор Єремеєв знайшов свій останній спочинок. Тож у день його смерті – 13 серпня – вшанувати його світлу пам’ять з’їхалися друзі, колеги і партнери.«По-справжньому щасливий той, хто здатен життя прожити так, як він хоче», – промовляє напис з могили Ігоря Мироновича. І ті, хто його добре знав, в один голос запевняють: він жив так, як хотів, як вважав за потрібне, і цього намагався вчити всіх, хто поруч.З іншого боку пам'ятника – дуже реалістична фотографія Ігоря Єремеєва на коні.Одна за одною до кладовища під’їжджають автівки. У понеділковий ранок кожен з тих, хто сюди приїхав, відклав усі справи, аби віддати шану близькій людині, покласти квіти та просто помовчати, подумки сказавши те, чого не встиг сказати за життя.«Поки їхав сюди, сповна відчув сенс фрази про те, що людина жива, поки про неї пам’ятають. Кожна людина залишає слід. Але Ігор Миронович залишив фундаментальний слід. Скільки б не минуло після його смерті, я скажу одне і те ж: це особлива людина, яка сформувала мене особисто, це людина, особлива для нашої компанії. Все, що ми можемо для нього зробити, це бути гідними людьми і вчиняти так, щоб він пишався», – висловився гендиректор «Континіуму»Начальник відділу контролінгу та аналітики ГК "Континіум"розповіла, що вони із колегами приїжджають на могилу кожного року у день народження та день смерті Ігоря Мироновича.«Людина, яка так багато зробила і для компанії, і для людей, однозначно заслуговує світлої, вічної пам’яті. Наша повага до цієї людини настільки велика, що не приїхати сюди просто неможливо. Ми намагаємося зробити все для того, аби компанія була такою, якою хотів її бачити Ігор Миронович», – додала жінка.Неподалік від кладовища – рідна школа Ігоря Єремеєва. Нині це найбільша і, напевно, найкрасивіша сільська школа у районі. За свого життя Ігор Миронович вкладав немалі кошти в розвиток навчального закладу та свого села. Нині ж справу мецената продовжують його колеги, які спонсорують відновлення та реконструкцію навчально-виховного комплексу.Директор Острожецького навчально-виховного комплексурозповіла, що справжнім сюрпризом для школи та всього села став новий фасад, який запропонували зробити друзі та колеги Ігоря Мироновича - нардеп, гендиректор «Континіуму» Олег Галущак, керівник нафтового бізнесу, начальник управління економічної безпеки нафтового бізнесу, а також рідний брат«Фасад почали робити у червні. Але роблять все дуже швидко і якісно, до початку навчального року хочуть завершити. Але ви вже самі можете побачити, який він гарний, як змінилася з ним школа. Тут за кошти меценатів – і дах, і вікна, і шкільний автобус, і сходи, ледь не все, на що оком не кинь», – вдячно додала Лариса Кравчук.За її словами, продовження початих Ігорем Мироновичем добрих справ – найкращий спосіб вшанування його пам’яті.