На Волині горіла суха трава та торф





Зокрема, 6 серпня загорання посуші трапилось поблизу села Шахтарське Іваничівського району на площі 0,3 гектарів. 7 серпня люди повторно запалили ту ж саму територію на площі 0,2 гектара. Загорання ліквідували, - інформує ДСНС України у Волинській області.



8 серпня біля села Пнівне Камінь-Каширського району в урочищі «Вканово» виникло загорання торфу на площі 0,15 га.



Цього ж дня в селі Велика Глуша Любешівського району в урочищі Покоси виникло загорання торфу на площі 0,3 га.



Причиною цих пожеж є нехтування правил пожежної безпеки громадянами.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 22 пожежі.Зокрема, 6 серпня загорання посуші трапилось поблизу села Шахтарське Іваничівського району на площі 0,3 гектарів. 7 серпня люди повторно запалили ту ж саму територію на площі 0,2 гектара. Загорання ліквідували, - інформує ДСНС України у Волинській області.8 серпня біля села Пнівне Камінь-Каширського району в урочищі «Вканово» виникло загорання торфу на площі 0,15 га.Цього ж дня в селі Велика Глуша Любешівського району в урочищі Покоси виникло загорання торфу на площі 0,3 га.Причиною цих пожеж є нехтування правил пожежної безпеки громадянами.

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