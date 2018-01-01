На Волині горіла суха трава та торф
Сьогодні, 11:49
На Волині за минулий тиждень рятувальники ліквідували 22 пожежі.
Зокрема, 6 серпня загорання посуші трапилось поблизу села Шахтарське Іваничівського району на площі 0,3 гектарів. 7 серпня люди повторно запалили ту ж саму територію на площі 0,2 гектара. Загорання ліквідували, - інформує ДСНС України у Волинській області.
8 серпня біля села Пнівне Камінь-Каширського району в урочищі «Вканово» виникло загорання торфу на площі 0,15 га.
Цього ж дня в селі Велика Глуша Любешівського району в урочищі Покоси виникло загорання торфу на площі 0,3 га.
Причиною цих пожеж є нехтування правил пожежної безпеки громадянами.
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Зокрема, 6 серпня загорання посуші трапилось поблизу села Шахтарське Іваничівського району на площі 0,3 гектарів. 7 серпня люди повторно запалили ту ж саму територію на площі 0,2 гектара. Загорання ліквідували, - інформує ДСНС України у Волинській області.
8 серпня біля села Пнівне Камінь-Каширського району в урочищі «Вканово» виникло загорання торфу на площі 0,15 га.
Цього ж дня в селі Велика Глуша Любешівського району в урочищі Покоси виникло загорання торфу на площі 0,3 га.
Причиною цих пожеж є нехтування правил пожежної безпеки громадянами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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