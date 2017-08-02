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У Луцьку встановили ще два вуличних душі. ФОТО

У Луцьку встановили ще два вуличних душі. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки встановили дві водяні завіси.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала радник луцького мера Мар'яна Сорочук.

Нагадаємо, така «новинка» з'явилася у Луцьку нещодавно. Перші водяні завіси встановили на Театральному майдані та на площі Злуки ще 10 серпня.

«Встановили у центральному парку дві рамки-зволожувачі», - йдеться у дописі Сорочук.

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Теги: вуличний душ, вода, охолодження, спека, Луцьк, погода, завіса
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Коментарі 3
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Вангую що сьогодні або завтра їх зламають, і викинуть в канаву або фонтан..
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