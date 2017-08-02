У Луцьку встановили ще два вуличних душі. ФОТО
Сьогодні, 11:57
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки встановили дві водяні завіси.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала радник луцького мера Мар'яна Сорочук.
Нагадаємо, така «новинка» з'явилася у Луцьку нещодавно. Перші водяні завіси встановили на Театральному майдані та на площі Злуки ще 10 серпня.
«Встановили у центральному парку дві рамки-зволожувачі», - йдеться у дописі Сорочук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала радник луцького мера Мар'яна Сорочук.
Нагадаємо, така «новинка» з'явилася у Луцьку нещодавно. Перші водяні завіси встановили на Театральному майдані та на площі Злуки ще 10 серпня.
«Встановили у центральному парку дві рамки-зволожувачі», - йдеться у дописі Сорочук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Пи*дець на двох стовпчиках»: в мережі масово тролять вуличні душі у Луцьку
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Коментарі 3
Вангую що сьогодні або завтра їх зламають, і викинуть в канаву або фонтан..
Фігня повна
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