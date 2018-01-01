Жахлива аварія під Києвом: загинуло троє людей

На автодорозі Бориспіль – Дніпро водій автомобіля, виконуючи маневр обгону, допустив зіткнення з автівками, що рухались у протилежному та попутному напрямках.У результаті - загинуло троє людей, ще троє отримали тілесні ушкодженні різного ступеню тяжкості, - інформує ГУНП у Київській області.Інцидент трапився учора, 12 серпня, близько 19 год. поблизу с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району, 56-річний водій автомобіля DACIA Logan, рухаючись в напрямку міста Дніпро, при маневрі обгону виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем DAEWOO Lanos.Повернувшись на свою смугу руху, він допустив зіткнення із автомобілем SsangYong, що рухався у попутному напрямку.Після чого водій автомобіля DACIA Logan знову виїхав на протилежну смугу руху, де сталося зіткнення ще з двома автомобілями «DAEWOO Lanos» та «ВАЗ 21102».У результаті дорожньо-транспортної пригоди 56-річний водій автомобіля «DACIA Logan» загинув на місці.Водій автомобіля DAEWOO Lanos, 55-річний чоловік, та 62-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці аварії. Ще троє пасажирів цього автомобіля отримали травми різного ступеню тяжкості та доправлені до лікарні.Працівники поліції встановлюються всі обставини та причини ДТП, опитуються учасники та свідки дорожньої аварії.