У Луцьку втретє відбудеться пивний фестиваль
Сьогодні, 12:30
У Луцьку проведуть фестиваль пива і м'яса.
"Вже втретє в Луцьку зберуться кращі виробники крафтового пива зі всієї країни аби дати можливість любителям обрати найкращого!" - повідомили організатори.
22-23 вересня в Луцькому замку будуть представлені близько 20 приватних пивоварень та 10 майстрів приготування різноманітних видів м’яса.
Яким був минулорічний пивний фестиваль, можна переглянути ТУТ.
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"Вже втретє в Луцьку зберуться кращі виробники крафтового пива зі всієї країни аби дати можливість любителям обрати найкращого!" - повідомили організатори.
22-23 вересня в Луцькому замку будуть представлені близько 20 приватних пивоварень та 10 майстрів приготування різноманітних видів м’яса.
Яким був минулорічний пивний фестиваль, можна переглянути ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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