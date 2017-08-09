У Луцьку втретє відбудеться пивний фестиваль





"Вже втретє в Луцьку зберуться кращі виробники крафтового пива зі всієї країни аби дати можливість любителям обрати найкращого!" - повідомили організатори.



22-23 вересня в Луцькому замку будуть представлені близько 20 приватних пивоварень та 10 майстрів приготування різноманітних видів м’яса.



Яким був минулорічний пивний фестиваль, можна переглянути





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