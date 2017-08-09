вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку втретє відбудеться пивний фестиваль

У Луцьку втретє відбудеться пивний фестиваль
У Луцьку проведуть фестиваль пива і м'яса.

"Вже втретє в Луцьку зберуться кращі виробники крафтового пива зі всієї країни аби дати можливість любителям обрати найкращого!" - повідомили організатори.

22-23 вересня в Луцькому замку будуть представлені близько 20 приватних пивоварень та 10 майстрів приготування різноманітних видів м’яса.

Яким був минулорічний пивний фестиваль, можна переглянути ТУТ.

У Луцьку втретє відбудеться пивний фестиваль

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, пиво, анонс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Олександр Савченко Олександр
Савченко вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
У селі під Луцьком BMW збило дітей на ровері
Сьогодні, 12:37
На Волині загинув 19-річний мотоцикліст
Сьогодні, 12:34
У Луцьку втретє відбудеться пивний фестиваль
Сьогодні, 12:30
Жахлива аварія під Києвом: загинуло троє людей
Сьогодні, 12:27
У Луцьку зі скандалом забрали гроші з будівництва реабілітаційного центру для атовців
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
У Луцьку відбудеться Фестиваль пива і м’яса У Луцьку відбудеться Фестиваль пива і м’яса
09 серпень, 2017, 09:50
У Луцьку влаштують змагання з пивного армреслінгу У Луцьку влаштують змагання з пивного армреслінгу
28 вересень, 2016, 20:51
Лучан та гостей міста частуватимуть пивом та м'ясом Лучан та гостей міста частуватимуть пивом та м'ясом
13 вересень, 2016, 17:50
Гурт KAZKA дасть концерт у місті на Волині Гурт KAZKA дасть концерт у місті на Волині
09 серпень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком BMW збило дітей на ровері
Сьогодні, 12:37
 0
На Волині загинув 19-річний мотоцикліст
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку втретє відбудеться пивний фестиваль
Сьогодні, 12:30
 0
Жахлива аварія під Києвом: загинуло троє людей
Сьогодні, 12:27
 0
У Луцьку зі скандалом забрали гроші з будівництва реабілітаційного центру для атовців
Сьогодні, 12:12
 0
Медіа
відео
1/8