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На Волині загинув 19-річний мотоцикліст

На Волині загинув 19-річний мотоцикліст
У Маневицькому районі учора, 12 серпня, на автодорозі між селами Матейки – Гораймівка мотоцикл Иж Планета – 5 врізався у корову.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 19-річний житель цього ж району. Керуючи мотоциклом, водій врізався у корову, яка рухалася по проїжджій частині. Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув, 17-річний пасажир двоколісного отримав тілесні ушкодження.




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Теги: аварія, мотоцикліст
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