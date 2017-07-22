На Волині загинув 19-річний мотоцикліст
Сьогодні, 12:34
У Маневицькому районі учора, 12 серпня, на автодорозі між селами Матейки – Гораймівка мотоцикл Иж Планета – 5 врізався у корову.
Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 19-річний житель цього ж району. Керуючи мотоциклом, водій врізався у корову, яка рухалася по проїжджій частині. Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув, 17-річний пасажир двоколісного отримав тілесні ушкодження.
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Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом транспортного засобу перебував 19-річний житель цього ж району. Керуючи мотоциклом, водій врізався у корову, яка рухалася по проїжджій частині. Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув, 17-річний пасажир двоколісного отримав тілесні ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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