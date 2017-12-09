У селі під Луцьком BMW збило дітей на ровері





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



У результаті ДТП, яка сталася у суботу, 11 серпня, велосипедистка та 6-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Княгининок Луцького району 24-річний житель Ківерцівського району, керуючи автомобілем «BMW», збив 11-річну велосипедистку.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.У результаті ДТП, яка сталася у суботу, 11 серпня, велосипедистка та 6-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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