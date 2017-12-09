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У селі під Луцьком BMW збило дітей на ровері

У селі під Луцьком BMW збило дітей на ровері
На автодорозі у селі Княгининок Луцького району 24-річний житель Ківерцівського району, керуючи автомобілем «BMW», збив 11-річну велосипедистку.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

У результаті ДТП, яка сталася у суботу, 11 серпня, велосипедистка та 6-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, аварія, діти, велосипед, Княгининок
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