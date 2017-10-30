У Луцьку «накрили» підпільний цех, де виготовляли брендовий алкоголь





Незаконний цех для виготовлення фальсифікату під прикриттям легально-існуючого алкогольного бренду лучанин облаштував в приміщенні житлового будинку в одному з районів Луцька, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.



Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці зафіксували цикл незаконного виробництва, що здійснювався у неприйнятних санітарних умовах.



Відтак, правоохоронці вилучили 4 500 літрів незаконно виготовлених фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів без марок акцизного податку встановленого зразка орієнтовною вартістю 1,5 мільйона гривень.



Крім того, вилучено обладнання, що забезпечувало масове виробництво фальсифікованої алкогольної продукції, водно-спиртову суміш, порожні скляні пляшки, корки, шланги, лійки, спиртометри, електричні насоси, етикетки, хімічні добавки (ароматизатори).



Наразі вирішують питання про призначення судових експертиз. Триває слідство.







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