На джазовому фестивалі у Луцьку виступить Roman Bardun Trio





Маємо невеликий сюрприз - зміни у колективі ТРІО РОМАНА БАРДУНА/ROMAN BARDUN TRIO.



ROMAN BARDUN TRIO - це авторський проект Романа, який виконує власні композиції. Колектив виступить з програмою альбому APPEARANCE який вийшов осінню 2017 року. Разом із Романом настрій забезпечуватимуть Френк Паркер - визнаний професійний барабанщик і перкусіоніст та Каміла Драбек - молода талановита польська контрабасистка, випускниця Краківської Музичної Академії.

Колектив чаруватиме та забезпечуватиме музично-драйвовий настрій 26 серпня.



Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.



Квитки можна придбати за посиланням:

25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018

26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck



Дітям до 14 років вхід безкоштовний.



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