На джазовому фестивалі у Луцьку виступить Roman Bardun Trio
Сьогодні, 18:04
Програма фестивалю «Art Jazz 2018» не перестає дивувати різноманіттям колективів.
Маємо невеликий сюрприз - зміни у колективі ТРІО РОМАНА БАРДУНА/ROMAN BARDUN TRIO.
ROMAN BARDUN TRIO - це авторський проект Романа, який виконує власні композиції. Колектив виступить з програмою альбому APPEARANCE який вийшов осінню 2017 року. Разом із Романом настрій забезпечуватимуть Френк Паркер - визнаний професійний барабанщик і перкусіоніст та Каміла Драбек - молода талановита польська контрабасистка, випускниця Краківської Музичної Академії.
Колектив чаруватиме та забезпечуватиме музично-драйвовий настрій 26 серпня.
Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
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Маємо невеликий сюрприз - зміни у колективі ТРІО РОМАНА БАРДУНА/ROMAN BARDUN TRIO.
ROMAN BARDUN TRIO - це авторський проект Романа, який виконує власні композиції. Колектив виступить з програмою альбому APPEARANCE який вийшов осінню 2017 року. Разом із Романом настрій забезпечуватимуть Френк Паркер - визнаний професійний барабанщик і перкусіоніст та Каміла Драбек - молода талановита польська контрабасистка, випускниця Краківської Музичної Академії.
Колектив чаруватиме та забезпечуватиме музично-драйвовий настрій 26 серпня.
Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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