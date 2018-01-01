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На джазовому фестивалі у Луцьку виступить Roman Bardun Trio

На джазовому фестивалі у Луцьку виступить Roman Bardun Trio
Програма фестивалю «Art Jazz 2018» не перестає дивувати різноманіттям колективів.

Маємо невеликий сюрприз - зміни у колективі ТРІО РОМАНА БАРДУНА/ROMAN BARDUN TRIO.

ROMAN BARDUN TRIO - це авторський проект Романа, який виконує власні композиції. Колектив виступить з програмою альбому APPEARANCE який вийшов осінню 2017 року. Разом із Романом настрій забезпечуватимуть Френк Паркер - визнаний професійний барабанщик і перкусіоніст та Каміла Драбек - молода талановита польська контрабасистка, випускниця Краківської Музичної Академії.
Колектив чаруватиме та забезпечуватиме музично-драйвовий настрій 26 серпня.

Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.

Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck

Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
На джазовому фестивалі у Луцьку виступить Roman Bardun Trio

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Теги: Art Jazz, Луцьк, фестиваль
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