Прооперували 2-річну дівчинку з Волині, яка нічого не чула
Сьогодні, 14:11
Маленькій дівчинці із села Судче Любешівського району Маринки Алексейчик зробили дороговартісну операцію для відновлення слуху.
Нагадаємо, що діагноз дитини – двобічна сенсоневральна глухота четвертого ступеня. Єдиним виходом, як зазначили лікарі, є операція (встановлення у два вуха імплантатів). Однак її вартість була космічною для сім’ї Алексейчиків, - пише газета Нове життя.
Та все ж батьки вирішили не здаватися та прикласти максимум зусиль, аби зібрати кошти. Тож завдяки рідним, друзям, односельчанам та просто небайдужим людям до чужого горя вдалося зібрати необхідну суму.
І днями на сторінці в соціальній мережі батьки поділилися хорошою звісткою: «Ура! Нарешті Маринка проімплантована. Попереду довготривала реабілітація, але це того вартує. Щира подяка лікарям за успішно проведену операцію. Божої благодаті всім хто підтримував і підтримує нас».
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Нагадаємо, що діагноз дитини – двобічна сенсоневральна глухота четвертого ступеня. Єдиним виходом, як зазначили лікарі, є операція (встановлення у два вуха імплантатів). Однак її вартість була космічною для сім’ї Алексейчиків, - пише газета Нове життя.
Та все ж батьки вирішили не здаватися та прикласти максимум зусиль, аби зібрати кошти. Тож завдяки рідним, друзям, односельчанам та просто небайдужим людям до чужого горя вдалося зібрати необхідну суму.
І днями на сторінці в соціальній мережі батьки поділилися хорошою звісткою: «Ура! Нарешті Маринка проімплантована. Попереду довготривала реабілітація, але це того вартує. Щира подяка лікарям за успішно проведену операцію. Божої благодаті всім хто підтримував і підтримує нас».
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