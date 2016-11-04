Прооперували 2-річну дівчинку з Волині, яка нічого не чула

Маринки Алексейчик зробили дороговартісну



Нагадаємо, що діагноз дитини – двобічна сенсоневральна глухота четвертого ступеня. Єдиним виходом, як зазначили лікарі, є операція (встановлення у два вуха імплантатів). Однак її вартість була космічною для сім’ї Алексейчиків, - пише газета



Та все ж батьки вирішили не здаватися та прикласти максимум зусиль, аби зібрати кошти. Тож завдяки рідним, друзям, односельчанам та просто небайдужим людям до чужого горя вдалося зібрати необхідну суму.



І днями на сторінці в соціальній мережі батьки поділилися хорошою звісткою: «Ура! Нарешті Маринка проімплантована. Попереду довготривала реабілітація, але це того вартує. Щира подяка лікарям за успішно проведену операцію. Божої благодаті всім хто підтримував і підтримує нас».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленькій дівчинці із села Судче Любешівського районузробили дороговартісну операцію для відновлення слуху Нагадаємо, що діагноз дитини – двобічна сенсоневральна глухота четвертого ступеня. Єдиним виходом, як зазначили лікарі, є операція (встановлення у два вуха імплантатів). Однак її вартість була космічною для сім’ї Алексейчиків, - пише газета Нове життя Та все ж батьки вирішили не здаватися та прикласти максимум зусиль, аби зібрати кошти. Тож завдяки рідним, друзям, односельчанам та просто небайдужим людям до чужого горя вдалося зібрати необхідну суму.І днями на сторінці в соціальній мережі батьки поділилися хорошою звісткою: «Ура! Нарешті Маринка проімплантована. Попереду довготривала реабілітація, але це того вартує. Щира подяка лікарям за успішно проведену операцію. Божої благодаті всім хто підтримував і підтримує нас».

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