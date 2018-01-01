«Дорога до серця»: подаруйте малюкові перше дихання*





Як і під час попередніх акцій «Дорога до серця», організатори планують зібрати мільйон гривень. Кошти спрямують на придбання медобладнання для передчасно народжених малюків. Закупівлі обладнання заплановані для ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН» міста Києва, а також медичних установ, що спеціалізуються на виходжуванні народжених раніше терміну дітей у таких містах як Одеса, Дніпро, Чернівці та Ковель.



Важливо відзначити, що в Україні 5–6% усіх пологів є передчасними, тобто кожна двадцята дитина з'являється на світ раніше терміну. А це понад 22 тисячі недоношених дітей щорічно. Найчастіше такі малюки стикаються з дихальними розладами, а також ускладненнями, пов'язаними з проведенням тривалої штучної вентиляції легень. На жаль, їх лікування складне, тривале і вимагає застосування сучасного високотехнологічного обладнання.



«Соціально відповідальний бізнес не може залишатися осторонь від проблем суспільства, особливо в медичній сфері. Якщо ми можемо забезпечити коштовний ремонт медобладнання чи придбати нові сучасні апарати, тим самим рятуючи дитячі життя, ми беремося за це і здійснюємо це разом з нашими клієнтами.



Цього разу спільно з партнером проекту – Українською біржею благодійності – ми направляємо кошти на порятунок дітей, що народилися передчасно. Ми переконані, що наші клієнти, як і завжди, активно підтримають проект, купуючи кавові напої у благодійних горнятках», – коментує Олена Осипчук, pr-менеджер компанії WOG.



Взяти участь у акції може кожен: необхідно лише придбати кавовий напій в особливому благодійному горнятку на будь-якому АЗК мережі WOG. Вартість такого горнятка – 2 гривні. Акція триватиме, доки не будуть розкуплені всі горнятка і таким чином зібрано мільйон гривень.



Крім того, можна зробити благодійний внесок на сайті Української біржі благодійності онлайн:



«Стартує наша улюблена щорічна літня благодійна акція «Дорога до серця». Це вже стало доброю традицією – двічі на рік ставати частиною великого благодійного проекту від АЗК WOG і рятувати тисячі дитячих життів. Зараз наша з вами мета – придбати життєво необхідне обладнання для пологових будинків, де щодня лікарі рятують передчасно народжених малюків.



Дуже часто для таких дітей це єдиний шанс вирости здоровими і щасливими. За підсумками літньої акції ми придбаємо обладнання для Інституту педіатрії, акушерства та гінекології (м. Київ) і чотирьох регіональних лікарень по всій Україні. Приєднуйтесь! Купуйте каву у благодійних горнятках на АЗК WOG, підтримуйте проект «Дорога до серця: передчасно народжені» на Українській біржі благодійності та ставайте частиною всеукраїнського благодійного проекту допомоги новонародженим малюкам України!» – закликає Ірина Гуцал, директор



Відзначимо, що компанія WOG проводить акцію «Дорога до серця» вже більше десяти років поспіль. Кожного разу у нас виходить зібрати понад мільйон гривень. Так, за підсумками попередньої хвилі акції «Дорога до серця», яка завершилася в лютому 2018 року, разом зі своїми клієнтами ми зібрали 1 040 000 гривень. І вже в травні передали життєво важливе обладнання Інституту ім. Амосова в Києві і лікарням Волинської області.



Довідково:



ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» керує мережею автозаправних комплексів під брендом WOG, яка налічує близько 500 об'єктів у всіх областях України. Мережа автозаправних комплексів WOG – це найбільша українська монобрендова мережа АЗК на вітчизняному ринку нафтопродуктів.



Усі нафтопродукти в мережі WOG – виключно імпортного виробництва і відповідають стандарту Євро-5. Постачання здійснюється з найсучасніших нафтопереробних заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн. Компанія активно розвиває супутні сервіси та послуги, зокрема, мережу WOG CAFE та WOG MARKET.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 серпня 2018 року компанія WOG спільно з Українською біржею благодійності оголосила про початок нового етапу соціального проекту «Дорога до серця». У якості своєрідного символу цієї акції навпроти однієї з АЗК компанії було висаджено невеличкі «дерева життя».Як і під час попередніх акцій «Дорога до серця», організатори планують зібрати мільйон гривень. Кошти спрямують на придбання медобладнання для передчасно народжених малюків. Закупівлі обладнання заплановані для ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН» міста Києва, а також медичних установ, що спеціалізуються на виходжуванні народжених раніше терміну дітей у таких містах як Одеса, Дніпро, Чернівці та Ковель.Важливо відзначити, що в Україні 5–6% усіх пологів є передчасними, тобто кожна двадцята дитина з'являється на світ раніше терміну. А це понад 22 тисячі недоношених дітей щорічно. Найчастіше такі малюки стикаються з дихальними розладами, а також ускладненнями, пов'язаними з проведенням тривалої штучної вентиляції легень. На жаль, їх лікування складне, тривале і вимагає застосування сучасного високотехнологічного обладнання.«Соціально відповідальний бізнес не може залишатися осторонь від проблем суспільства, особливо в медичній сфері. Якщо ми можемо забезпечити коштовний ремонт медобладнання чи придбати нові сучасні апарати, тим самим рятуючи дитячі життя, ми беремося за це і здійснюємо це разом з нашими клієнтами.Цього разу спільно з партнером проекту – Українською біржею благодійності – ми направляємо кошти на порятунок дітей, що народилися передчасно. Ми переконані, що наші клієнти, як і завжди, активно підтримають проект, купуючи кавові напої у благодійних горнятках», – коментує, pr-менеджер компанії WOG.Взяти участь у акції може кожен: необхідно лише придбати кавовий напій в особливому благодійному горнятку на будь-якому АЗК мережі WOG. Вартість такого горнятка – 2 гривні. Акція триватиме, доки не будуть розкуплені всі горнятка і таким чином зібрано мільйон гривень.Крім того, можна зробити благодійний внесок на сайті Української біржі благодійності онлайн: https://ubb.org.ua/project/4261/ «Стартує наша улюблена щорічна літня благодійна акція «Дорога до серця». Це вже стало доброю традицією – двічі на рік ставати частиною великого благодійного проекту від АЗК WOG і рятувати тисячі дитячих життів. Зараз наша з вами мета – придбати життєво необхідне обладнання для пологових будинків, де щодня лікарі рятують передчасно народжених малюків.Дуже часто для таких дітей це єдиний шанс вирости здоровими і щасливими. За підсумками літньої акції ми придбаємо обладнання для Інституту педіатрії, акушерства та гінекології (м. Київ) і чотирьох регіональних лікарень по всій Україні. Приєднуйтесь! Купуйте каву у благодійних горнятках на АЗК WOG, підтримуйте проект «Дорога до серця: передчасно народжені» на Українській біржі благодійності та ставайте частиною всеукраїнського благодійного проекту допомоги новонародженим малюкам України!» – закликає, директор ubb.org.ua Відзначимо, що компанія WOG проводить акцію «Дорога до серця» вже більше десяти років поспіль. Кожного разу у нас виходить зібрати понад мільйон гривень. Так, за підсумками попередньої хвилі акції «Дорога до серця», яка завершилася в лютому 2018 року, разом зі своїми клієнтами ми зібрали 1 040 000 гривень. І вже в травні передали життєво важливе обладнання Інституту ім. Амосова в Києві і лікарням Волинської області.

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