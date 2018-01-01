Під Луцьком «латексні злодюги» вкрали 15 пачок презервативів. ФОТО
Сьогодні, 14:39
У магазині в селі Липини, що під Луцьком, двоє юнаків вкрали 15 пачок контрацептивів.
Про це написала користувачка Маша Стасюк у спільноті "Теревені про Луцьк".
"Обережно! Латексні злодюги! Ці альфа-самці 11.08 приблизно о 20:05 вкрали 15 пачок презервативів у магазині села Липини. Якщо ви їх зустрінете - то будьте обережні! P. S. Напишіть їх імена - зробимо їх відомими!" - йдеться у дописі.
У коментарях зазначили, що магазин знаходиться біля кінцевої зупинки 9а і 32, ліворуч від храму.
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Про це написала користувачка Маша Стасюк у спільноті "Теревені про Луцьк".
"Обережно! Латексні злодюги! Ці альфа-самці 11.08 приблизно о 20:05 вкрали 15 пачок презервативів у магазині села Липини. Якщо ви їх зустрінете - то будьте обережні! P. S. Напишіть їх імена - зробимо їх відомими!" - йдеться у дописі.
У коментарях зазначили, що магазин знаходиться біля кінцевої зупинки 9а і 32, ліворуч від храму.
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Коментарі 1
Дивні партнери..Не довіряють один одному? Чпокаються в латексі...
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