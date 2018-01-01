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Під Луцьком «латексні злодюги» вкрали 15 пачок презервативів. ФОТО

Під Луцьком «латексні злодюги» вкрали 15 пачок презервативів. ФОТО
У магазині в селі Липини, що під Луцьком, двоє юнаків вкрали 15 пачок контрацептивів.

Про це написала користувачка ‎Маша Стасюк‎ у спільноті "Теревені про Луцьк".

"Обережно! Латексні злодюги! Ці альфа-самці 11.08 приблизно о 20:05 вкрали 15 пачок презервативів у магазині села Липини. Якщо ви їх зустрінете - то будьте обережні! P. S. Напишіть їх імена - зробимо їх відомими!" - йдеться у дописі.

У коментарях зазначили, що магазин знаходиться біля кінцевої зупинки 9а і 32, ліворуч від храму.

Під Луцьком «латексні злодюги» вкрали 15 пачок презервативів. ФОТО
Під Луцьком «латексні злодюги» вкрали 15 пачок презервативів. ФОТО
Під Луцьком «латексні злодюги» вкрали 15 пачок презервативів. ФОТО

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Теги: презервативи, крадіжка, Липини
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