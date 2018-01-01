На Волині перехопили контрабанду, яку перевозили мотодельтапланом
Сьогодні, 14:42
На Волині на старій злітно-посадковій смузі біля населеного пункту Старий Порицьк, прикордонники знайшли мотодельтаплан, який переправляв контрабанду цигарок.
Так, вночі 13 серпня, прикордонники почули шум двигуна та за допомогою тепловізора зафіксували політ мотодельтаплану неподалік державного кордону, - інформує Держприкордонслужба України.
Літальний апарат, який знаходився на смузі, відразу здійнявся в повітря. На місці охоронці кордону виявили двох громадян України разом з автомобілем литовської реєстрації. В транспортному засобі знаходилися 14 пакунків сигарет.
Тютюнові вироби – а це понад 20,5 тисяч пачок сигарет, три автомобілі, речі осіб, які, скоріш за все, використовувалися у протиправній діяльності, передали представникам Національної поліції.
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Так, вночі 13 серпня, прикордонники почули шум двигуна та за допомогою тепловізора зафіксували політ мотодельтаплану неподалік державного кордону, - інформує Держприкордонслужба України.
Літальний апарат, який знаходився на смузі, відразу здійнявся в повітря. На місці охоронці кордону виявили двох громадян України разом з автомобілем литовської реєстрації. В транспортному засобі знаходилися 14 пакунків сигарет.
Тютюнові вироби – а це понад 20,5 тисяч пачок сигарет, три автомобілі, речі осіб, які, скоріш за все, використовувалися у протиправній діяльності, передали представникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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