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Чим волиняни можуть заразитися на екзотичних курортах

Чим волиняни можуть заразитися на екзотичних курортах
Медики розповіли, чим волиняни можуть заразитися, відпочиваючи за кордоном на екзотичних курортах.

Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного лабораторного центру.

Щорічно в Україну завозять близько 20 тисяч екзотичних хвороб з-за кордону.

Найпоширеніші із них: малярія, амебіаз, хвороба Лайма, лихоманка Денге, лейшманіоз, кліщовий енцефаліт, Коксакі та різноманітні шлунково-кишкові інфекції. З початку цього року в Україні уже зареєстровано завізні випадки малярії, випадок шистосомозу та дирофіляріозу.

Левова частка цих захворювань, зокрема, різноманітні гельмінтози, передаються через недотримання заходів профілактики й нехтування гігієною: немиті руки, нечистий посуд, дикорослі фрукти й овочі, екзотичні страви, тощо. Причиною інших є укуси комарів, ґедзів, мух та інших комах.

Проте всі несприятливі чинники, в більшості випадків, можна звести до мінімуму шляхом ретельного дотримання профілактичних заходів:

Інфекції шлунково-кишкового тракту, котрі передаються через їжу або воду, попередити доволі просто: пити бутильовану воду, продукти харчування – з готелю або супермаркету. Овочі та фрукти вживати чищені, або помиті чистою водою.

Значно складніше вберегтись від тропічних лихоманок, що передаються через покуси комах, проте можливо: спати в кімнаті, де вікна і двері затягнені сіткою або сітчастою запоною, у темну пору доби одягатись так, щоб не залишати відкритими руки і ноги, відкриті ділянки тіла змащувати репелентом – засобом, що відлякує комах.

Медики радять обов’язково дізнайтися, чи у країні, куди ви плануєте поїздку, відбувається передача малярії. Якщо так – проконсультуйтесь перед від’їздом з лікарем щодо хіміопрофілактики (прийому медикаментів для профілактики захворювання малярією).

Довідково:

Екзотичні хвороби часто маскуються під більш звичні європейські захворювання тому їх легко сплутати з грипом чи гострими респіраторними інфекціями: підйом температури тіла, озноб, біль в м’язах чи суглобах, кон’юктивіт, висипання на шкірі, шлунково-кишкові розлади, набряки. При лихоманці Денге відмічаються й неврологічні симптоми, зокрема, порушення координації рухів.

Після повернення з подорожі, при появі вище наведених симптомів, потрібно обов’язково відвідати лікаря-інфекціоніста і розповісти йому про маршрут подорожі.

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Теги: хвороба, курорт, Волинь, волиняни
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