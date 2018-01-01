Чим волиняни можуть заразитися на екзотичних курортах

Медики розповіли, чим волиняни можуть заразитися, відпочиваючи за кордоном на екзотичних курортах.Про це повідомили у прес-службі Волинського обласного лабораторного центру.Щорічно в Україну завозять близько 20 тисяч екзотичних хвороб з-за кордону.Найпоширеніші із них: малярія, амебіаз, хвороба Лайма, лихоманка Денге, лейшманіоз, кліщовий енцефаліт, Коксакі та різноманітні шлунково-кишкові інфекції. З початку цього року в Україні уже зареєстровано завізні випадки малярії, випадок шистосомозу та дирофіляріозу.Левова частка цих захворювань, зокрема, різноманітні гельмінтози, передаються через недотримання заходів профілактики й нехтування гігієною: немиті руки, нечистий посуд, дикорослі фрукти й овочі, екзотичні страви, тощо. Причиною інших є укуси комарів, ґедзів, мух та інших комах.Проте всі несприятливі чинники, в більшості випадків, можна звести до мінімуму шляхом ретельного дотримання профілактичних заходів:Інфекції шлунково-кишкового тракту, котрі передаються через їжу або воду, попередити доволі просто: пити бутильовану воду, продукти харчування – з готелю або супермаркету. Овочі та фрукти вживати чищені, або помиті чистою водою.Значно складніше вберегтись від тропічних лихоманок, що передаються через покуси комах, проте можливо: спати в кімнаті, де вікна і двері затягнені сіткою або сітчастою запоною, у темну пору доби одягатись так, щоб не залишати відкритими руки і ноги, відкриті ділянки тіла змащувати репелентом – засобом, що відлякує комах.Медики радять обов’язково дізнайтися, чи у країні, куди ви плануєте поїздку, відбувається передача малярії. Якщо так – проконсультуйтесь перед від’їздом з лікарем щодо хіміопрофілактики (прийому медикаментів для профілактики захворювання малярією).