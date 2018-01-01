У «ПортCity» відбудеться «Фестиваль професій»*

26 серпня у ТРЦ «ПортCity» відбудеться масштабний «Фестиваль професій». Захід організований спільно з ГО «Велика ідея» в рамках проекту «100 ідей для дітей»! Долучитись до фестивалю зможуть усі бажаючі діти віком від 3 до 18 років.З 12:00 до 16:00 год. ТРЦ «ПортСіту» перетвориться на дитячий «Дім професій». Під час заходу планується організація більше 150 профорієнтаційних «станцій» у поєднанні з розвагами та подарунками для дітей.На фестивалі будуть представлені професії як державного сектору: поліцейські, пожежники, рятувальники, лікарі швидкої допомоги, прикордонники - так і комерційного: кухарі, бухгалтери, банкіри, директори ТРЦ ПортCity, артисти, музиканти, водії бензовозів компанії WOG і молоковозів КОМО та багато інших.26 серпня управління ТРЦ «ПортСіту» візьмуть на себе дітлахи. Вони будуть слідкувати за порядком та чистотою, обслуговувати клієнтів, регулювати температуру та контролювати усі системи: водопостачання, кондиціонування, електропостачання, ну і звісно - зможуть посидіти в кріслі самого директора ТРЦ, та дати розпорядження і завдання підлеглим.Першочергова мета проекту - допомогти дітям, учнівській та студентській молоді у професійному самовизначенні; сформувати усвідомлений підхід до вибору чи зміни професії у майбутньому, змінити стереотипне уявлення щодо різних професій.Хочеш взяти участь у фестивалі?1. 26 серпня о 12:00 зареєструйся у холі на 1-му поверсі ТРЦ «ПортСity»2. Отримай карту фестивалю «Job City»3. Відвідуй станції/професії та отримуй наклейки-купони4. Заповнюй свою карту наклейками-купонами5. Обмінюй карту «Job City» на подарунки у безпрограшній лотереї «Kids Shop»6. Бери участь у розіграші одного з 3-х гіробордів.Чим більше професій – тим більше подарунків!В рамках фестивалю буде відбуватись благодійна акція «Рюкзак допомоги». Зібрані кошти будуть витрачені на придбання усього необхідного до школи для першокласників Луцького Навчально-реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами (колишня школа № 8).Розвивайтесь, розважайтесь та допомагайте разом з ПортСity! Чекаємо усіх 26 серпня з 12:00.