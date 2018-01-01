Клуб свідомого батьківства «Бджілка Майя» – там, де живе любов! ФОТО*





Один із таких закладів –Сніжаною Плісецькою.







– Пані Сніжано, дитині дійсно потрібно відвідувати заклади в досить ранньому віці чи то просто модно і престижно?



Дійсно, поняття раннього розвитку прийшло в наше життя нещодавно. Світ активно змінюється, інформаційний потік дуже стрімкий, з різними факторами, форматами, підходами і поглядами, інколи перенасичений різною за якістю, інформацією, серед якої потрібно обрати правдиву, корисну, підтверджену фаховими дослідженнями, аргументованими висновками та доказами. Дитина розвивається постійно: в утробі матері, з появою на світ, і цей процес нестримний. Перша спроба вилізти з ліжечка або розмазати кашу по всій квартирі чи спробувати на смак іграшку – це все є ранній розвиток. Звісно, і не відвідуючи центрів раннього розвитку дитина буде розвиватися. Та ми намагаємось зробити цей розвиток всебічним, насиченим, цікавим та неповторним, підтримати в дитинці її індивідуальність, і в той же час дати мамі час на відпочинок і особисті справи, в спокої випити чашку кави. Суть напрямку раннього розвитку в нашому Клубі полягає в підтримці батьків, в безпечному ігровому просторі для малюка, де разом з мамою, татом пізнавати світ буде цікаво і безпечно. А вже потім – соціалізація і розширення кругозору.







Наші заняття не замінюють, а доповнюють стрімкий розвиток дитини, і коли я бачу задоволені очі не тільки малюків, а й батьків, розумію, що ми дуже потрібні і вже восьмий рік працюємо, приносячи радість. Чи модно і престижно відвідувати заняття з раннього розвитку? Не знаю, але якщо так, то це дуже хороша і потрібна мода.



– Клуб «Бджілка Майя» є одним із лідерів і чи не найбільшим в Луцьку. Як Вам вдалося стільки років утримувати лідерство і досягти такого успіху?



Ми працюємо з 2011 року і це непроста і дуже відповідальна праця, яка потребує багато зусиль та ресурсу. Ми починали саме з занять з мамами, татусями і до цього часу це найпопулярніший напрямок. Успіх, він приходить завдяки самовдосконаленню, наполегливій праці та розвитку. Всі ці роки ми намагались на цих принципах будувати свою роботу. Тепер в нашому «активі» багато вдячних батьків і радісних та щасливих дітей, які відвідують та відвідували наш Клуб. Ми завжди намагаємось чути побажання діток та батьків і за можливості втілювати їхні бажання в життя. Разом з тим ми маємо власну ідеологію, якої намагаємося притримуватись усі ці роки і яка теж є чинником успіху. В основі цієї ідеології стоїть радісна та щаслива дитина.



Зараз в Клубі багато напрямків для різновікових груп:

• ранній розвиток з батьками від 1 року,

• міні-садочок пів та повний день: молодша, середня, старша, ясельки (зовсім крихітки)

• групи розвитку після садочку 3-4 роки, весела англійська

• підготовчі курси до школи с психологічною адаптацією

• різні гуртки: ансамбль танцю, хореографія, театральна та арт-студії, капоейро або тай-бо.







В розрізі садочку ми культивуємо принципи взаємодії з дитиною (прийняття, підтримка, розуміння, наявність обговорених правил, вирішення складних ситуацій, конфліктів та інше). Крім того, ми робимо акцент на заняттях з різних сфер життя молодої людини згідно з віковим чинником. Це заняття, для прикладу, математична скарбничка, логічні головоломки, весела англійська, світ навколо мене, дитяча філософія, музика, танці, активні і комунікаційні ігри, психологічне заняття «я відчуваю» та багато інших цікавинок.



Лояльність батьків саме до нашого Клубу є приємним моментом, який позитивно оцінює нашу роботу, але разом з тим змушує постійно тримати високо планку, взяту нами з першого дня роботи. Через популярність нашого Клубу на певні напрямки батькам доводиться чекати на місце, яке звільниться в групі, причому батьки чекають, а це теж ознака довіри та визнання нашого Клубу.



– Пані Сніжано, що є унікального саме в Вашому Клубі, чому стільки діток хочуть саме до Вас?



Велику увагу я завжди приділяю ідейному спрямуванню закладу. У період заснування я багато досліджувала іноземний досвід, принципи і підходи лідерів дитячих дошкільних закладів столиці, мала зустрічі та профільні консультації експертів. Ви знаєте, спілкуючись з керівниками та батьками приватних центрів, мене вразило те, що власники приватних садків і центрів так багато зусиль витрачають на дизайнерські рішення, на меблі і дивовижні заморські іграшки. Часто перенасичують свої назви, предмети, розклад англомовними термінами та виразами, а відносини з батьками і дітьми будують на задоволенні будь-якої примхи. Але разом з тим не зовсім розуміють основної своєї місії, часто не мають уявлення про дитячий світ, дитячу психологію.



В основу нашого Клубу я заклала досвід дошкільного розвитку сильних розвинених европейських країн (фінська, німецька тощо), але адаптованих до наших реалій. Маємо авторську апробовану програму, яка кожен місяць доповнюється, змінюється згідно з актуальною інформацією і вимогами часу. Щодо держстандартів – слідкуємо за реформацією, за змінами в освітній, дошкільній галузі, сприймаємо їх позитивно, але на сьогодні не можемо взяти їх за основу, бо наші підходи принципово відрізняються.



Найкращим заняттям для дітей дошкільного віку є гра, тому навчати академічним знанням не тільки не корисно, а й шкідливо для дитини такого віку. В нашому Клубі основними принципами є прийняття і розуміння дитини, її почуттів, побудова довірливих, дружніх стосунки вихователя і дитини, залучення до пізнавальної діяльності, підкріплення задоволення від гри, пізнання, самого життя, а з батьками завжди намагаємось вибудувати партнерські відносини, де є розуміння і співпраця. Для нас діти всі різні і цікаві кожен по-своєму, маючи свої вподобання, схильності, свій темп. У нас в Клубі підхід до дітей дуже демократичний, відмінний від комунальних директивних садочків, у дитини є свобода творчого бачення, варіативність пошуку рішення, величезний простір самостійно творити, шукати, помилятись і перемагати, і все це з підтримкою і розумінням, де тілесні обійми і підтримка є нормою, а не виключенням. Побудова довірливих стосунків вихователя з дитиною, де дорослий – друг і помічник, розуміючи дитину, разом знаходять спільні рішення і домовляються – принцип, який є основою у взаємодії з дітьми нашого Клубу.







Директивність, наказовий тон, залякування чи стид – це категорично неприпустимі речі в нашому закладі! Вислови, які часто вживають пересічні вихователі, типу: «Не плач, а то мама за тобою не прийде», «Не плач, ти ж хлопчик, а хлопчики не плачуть», «Ти ж така доросла дівчинка і вередуєш, дивись, всі на тебе дивляться» – це чисте насилля над дитиною, вони неприпустимі в нашому Клубі, адже завдають психологічної шкоди дитині. Важливо не тільки декларувати ці постулати, а й запровадити у взаємодію з дитиною і постійно підтримувати, саме на це я витрачаю багато ресурсу, проводячи систематичні освітні тренінги та консультації. Тому і діти так біжать до «Бджілки Майї» щоранку, а вихователь Оля чи Ксюша стає другом і авторитетом, ніби віртуальним членом сім’ї.



Всі працівники Клубу – це молоді енергійні люди з високою кваліфікацією та чіткою життєвою позицією рости і розвиватися, радіти та цінувати кожен день свого життя. Тільки щаслива доросла людина, яка отримує задоволення від життя, може поділитися цим з дітьми і познайомити їх з таким різним світом. Тому у нас відбувається ретельний відбір, стажування, випробувальний період, а потім професійна підтримка та тренінги, які дають можливість працівникам повністю підготовленими вести роботу з дітками.

Для дітей та батьків важливе приміщення, де перебувають дітки, просторі, мебльовані кімнати і сучасне устаткування.







Часто чуємо зі слів батьків, що з перших кроків до Клубу відчувається дивовижно тепла атмосфера та затишок. Це дійсно так, бо там багато радості. В нашому Клубі панує любов до дитини! Ми по-сучасному, дбаючи про безпеку, облаштовували дитячі зони. Зайве, думаю, казати, що меблі, іграшки, майданчик, методичний та дидактичний матеріали, устаткування в спортзалі не тільки сучасно виглядають, а й мають сертифікати якості і рекомендовані для використання в дошкільних закладах. Особливу увагу приділяємо безпеці дитини і це не тільки використання нешкідливих меблів чи якісних продуктів харчування. Це, насамперед, проінструктований персонал, який пройшов навчання щодо надзвичайних та небезпечних ситуацій, це стосується не тільки критичних моментів, а й безпечного використання електроприладів, портативної та побутової техніки. Крім того, ми неухильно виконуємо вимоги щодо медичного обслуговування працівників. Ми не вимагаємо від батьків довідку про щеплення дитини, оскільки в нашій країні вона не є обов’язковою, але в разі виявлення особливого захворювання серед дітей ми в то же час сповіщаємо всіх батьків, дитина яких була в контакті.



Важливим компонентом безпеки в нашому Клубі є харчування та якісні продукти. Ми не використовуємо куплені на ринку продукти, адже це категорично заборонено санітарними нормами. Маємо надійного постачальника з відповідною дозвільною документацією, який готує для нас тільки корисне збалансоване дитяче харчування. Не менш важливим в дитячому харчуванні є і сам процес приймання їжі, ми виступаємо категорично проти догодовування чи посиленої уваги до харчування. Дитина повинна харчуватись стільки, скільки вона хоче.



– А як щодо так званої маленької школи? Адже вже традиційно в Луцьку батьки ведуть майбутніх першачків до різних курсів підготовки до школи.



Дійсно, традиційно батьки мають такий запит, щоб дитина навчилася писати, читати, стала посидючою та дисциплінованою, а якщо ще й англійської навчиться – це просто супер . Але це не зовсім те, що потрібно дитині перед школою, сидіти і вчитися зовсім не природньо в 6 років, а ще якщо і бігати не можна! Батькам важливо визначити, чи готова дитина фізично та психологічно до школи, чи має мотиваційну складову. Наші підготовчі курси допомагають батькам визначитись, а дітям дають різносторонню підготовку (часто батьки не приділяють цій сфері значної уваги і дитина не знає, за якою адресою проживає, ким працює тато та мама, не може розпізнати свої почуття, коли радіє, сумує або злиться, з яких продуктів мама варить борщ або як одним словом можна назвати кролика, кота і собаку.) Заняття розроблені в звичному ігровому форматі, сучасні, веселі, з урахуванням вимог державної шкільної програми, і спонукають дитину до пізнання без насилля і покарань. Результат – радість від навчання і жага до знань, тільки б школа не зіпсувала ті потуги. Зараз у нас поширена тенденція рано віддавати дитину до школи. Ми часто зустрічаємось з тим, що в 6 років дитина не готова до школи, не зважаючи на те, що вона навчилася писати і читати, та фізично і психологічно організм не готовий до шкільних навантажень. Вчені вже дослідили 6-річок і 7-річок і відзначили поступове відставання в старших класах дітей, які пішли до школи в 6, а то і в 5 років. Тому фахівці нашого Клубу не радять поспішати!







– Так цікаво і змістовно Ви говорите, а чи не боїтесь Ви конкурентів, адже в місті з’являються нові і нові центри та садочки?



Боюсь – це точно ні, але не потрібно недооцінювати конкурентів. Чесно кажучи, люблю конкуренцію, чесну конкуренцію, хоч вона інколи виснажує. При наявній чесній конкуренції з’являються вагомі аргументи не затримуватись на досягнутому, розвиватися і випробовувати нові підходи. На мою думку, сильні конкуренти посилюють галузь дошкільної освіти та розвитку, з’являється більше інформації, просвітництва, і наш вид діяльності набуває цінності, наша праця стає важливішою та ціннішою.



Про недобросовісну конкуренцію теж можу багато розказати. Але не думаю, що на цьому варто акцентувати увагу. Найчастіше ми зустрічаємо запозичені у нас ідеї та новинки, над якими ми довго та ретельно працювали. Але це теж визнання нашого успіху навіть конкурентами. Та тішить те, що неможливо запозичити чужу енергію.

Ми давно зайняли свою нішу успішного центру і найкращою похвалою та показником для нас є те, що діти із задоволенням зранку поспішають до нас, а в кінці робочого дня татам і мамам непросто забрати свою дитинку з «Бджілки».



– Існує багато думок, що ранній розвиток – це модна тенденція, спроба заробити тільки гроші, а інколи, навіть шкодить звичайному розвитку дитини. Яка Ваша думка?



Так, критики і супротиву завжди було багато, і більше всього – від педагогів з багаторічним стажем зі шкіл та комунальних садків. Та наші системи, які формувались в часи радянської влади, дуже часто вороже сприймають усе нове. Але наше суспільство активно трансформується і вимагає застосування інших підходів у вихованні та навчанні дітей, нового сучасного мислення з прийняттям індивідуальності та підтримкою варіативності.







Зараз Фейсбуком «гуляє» багато статей про «міфічну» шкоду центрів раннього розвитку. Якісь «горе спеціалісти» стверджують, що центри призводять до відставання, що дітей там заставляють вчити алфавіт, іноземні мови і світ вивчають за картками, а натомість діти не можуть попросити пити чи сказати «ні». Безумовно, такі статті мають психологічний вплив на пересічного читача, який не завжди може зрозуміти прихований зміст автора допису. Стаття, яка базується на суб’єктивних висновках якихось окремих «спеціалістів», які легким помахом руки перекладаються на всі центри раннього розвитку, не маючи наукового обґрунтування і доведених досліджень – це нісенітниця і повний абсурд. Залишається вірити, що розумна людина, читаючи таку маніпуляцію, зробить свої висновки.



– Пані Сніжано, чи не могли б Ви порадити нашим батькам, на що саме варто звертати увагу при виборі дитячого садочка?



Із задоволенням! Звичайно, кожна родина виставляє свої пріоритети, аналізує можливості і робить свій вибір самостійно і має на це повне право. Для когось комунальний заклад зовсім неприйнятний, а інша родина задоволена. Часто чую від батьків, що вирішальним моментом у виборі садочка стали близьке розташування до будинку, добра вихователька, яка все життя працює в садочку, нерідко послуговуються й порадою подруги, куми. Звичайно, це важливо, але я б радила відвідати декілька закладів, придивитися до принципів та ідеології роботи, атмосфери, поспілкуватись з адміністрацією, з вихователькою, поставити їй декілька запитань, наприклад, про те, яке її ставлення до непосидючих діток, що вона робить, якщо дитина відмовляється їсти, виконувати вправи або спати, в які ігри вона грається з дітками, як вирішує дитячі конфлікти, як карає дитину. Маю стійке усвідомлення, що окрема людина може бути пречудовою, але, якщо заклад працює на застарілих директивних засадах, користі дитині від того не буде. Заклад повинен організувати не тільки догляд, а й побудувати здорові стосунки з дитиною, які і будуть основою для гармонійного розвитку та пізнання світу.



Якщо ж таки батьки вже визначились із закладом (чи то комунальним, чи приватним), варто все ж таки спробувати довіряти вихователям і педагогам, співпрацювати, не перекладати відповідальність за виховання, а вирішувати всі питання на партнерських засадах.



З мого досвіду найчастіші побоювання батьків – «Ким він/вона стане?», «Чи буде успішним?», «Чи стане лідером?», «Чи зможе заробити достатньо?». Цю безмежну тривогу діти дуже відчувають і їм складніше йти далі. Тому варто подивитись на свою дитину, придивитись та прийняти її суть, прийняти такою, якою вона є, підтримати, повірити, і тоді точно в неї все вийде!



Дізнатися більше про проекти та роботу закладу можна на сайті Клубу свідомого батьківства «Бджілка Майя» чи на Facebook-сторінці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку діє багато приватних центрів розвитку, так званих маленьких шкіл, приватних та домашніх садочків. Їхні засновники пропонують їх як альтернативу державним закладам, забюрократизованим та обмеженим у використанні альтернативних методів виховання та навчання.Один із таких закладів – Клуб свідомого батьківства «Бджілка Майя» . Про його переваги, відмінність від інших закладів, інноваційні методи раннього розвитку дітей, підходи до підготовки вихователів та інше розмовляємо із засновницею та ідейним лідером КлубуДійсно, поняття раннього розвитку прийшло в наше життя нещодавно. Світ активно змінюється, інформаційний потік дуже стрімкий, з різними факторами, форматами, підходами і поглядами, інколи перенасичений різною за якістю, інформацією, серед якої потрібно обрати правдиву, корисну, підтверджену фаховими дослідженнями, аргументованими висновками та доказами. Дитина розвивається постійно: в утробі матері, з появою на світ, і цей процес нестримний. Перша спроба вилізти з ліжечка або розмазати кашу по всій квартирі чи спробувати на смак іграшку – це все є ранній розвиток. Звісно, і не відвідуючи центрів раннього розвитку дитина буде розвиватися. Та ми намагаємось зробити цей розвиток всебічним, насиченим, цікавим та неповторним, підтримати в дитинці її індивідуальність, і в той же час дати мамі час на відпочинок і особисті справи, в спокої випити чашку кави. Суть напрямку раннього розвитку в нашому Клубі полягає в підтримці батьків, в безпечному ігровому просторі для малюка, де разом з мамою, татом пізнавати світ буде цікаво і безпечно. А вже потім – соціалізація і розширення кругозору.Наші заняття не замінюють, а доповнюють стрімкий розвиток дитини, і коли я бачу задоволені очі не тільки малюків, а й батьків, розумію, що ми дуже потрібні і вже восьмий рік працюємо, приносячи радість. Чи модно і престижно відвідувати заняття з раннього розвитку? Не знаю, але якщо так, то це дуже хороша і потрібна мода.Ми працюємо з 2011 року і це непроста і дуже відповідальна праця, яка потребує багато зусиль та ресурсу. Ми починали саме з занять з мамами, татусями і до цього часу це найпопулярніший напрямок. Успіх, він приходить завдяки самовдосконаленню, наполегливій праці та розвитку. Всі ці роки ми намагались на цих принципах будувати свою роботу. Тепер в нашому «активі» багато вдячних батьків і радісних та щасливих дітей, які відвідують та відвідували наш Клуб. Ми завжди намагаємось чути побажання діток та батьків і за можливості втілювати їхні бажання в життя. Разом з тим ми маємо власну ідеологію, якої намагаємося притримуватись усі ці роки і яка теж є чинником успіху. В основі цієї ідеології стоїть радісна та щаслива дитина.Зараз в Клубі багато напрямків для різновікових груп:• ранній розвиток з батьками від 1 року,• міні-садочок пів та повний день: молодша, середня, старша, ясельки (зовсім крихітки)• групи розвитку після садочку 3-4 роки, весела англійська• підготовчі курси до школи с психологічною адаптацією• різні гуртки: ансамбль танцю, хореографія, театральна та арт-студії, капоейро або тай-бо.В розрізі садочку ми культивуємо принципи взаємодії з дитиною (прийняття, підтримка, розуміння, наявність обговорених правил, вирішення складних ситуацій, конфліктів та інше). Крім того, ми робимо акцент на заняттях з різних сфер життя молодої людини згідно з віковим чинником. Це заняття, для прикладу, математична скарбничка, логічні головоломки, весела англійська, світ навколо мене, дитяча філософія, музика, танці, активні і комунікаційні ігри, психологічне заняття «я відчуваю» та багато інших цікавинок.Лояльність батьків саме до нашого Клубу є приємним моментом, який позитивно оцінює нашу роботу, але разом з тим змушує постійно тримати високо планку, взяту нами з першого дня роботи. Через популярність нашого Клубу на певні напрямки батькам доводиться чекати на місце, яке звільниться в групі, причому батьки чекають, а це теж ознака довіри та визнання нашого Клубу.Велику увагу я завжди приділяю ідейному спрямуванню закладу. У період заснування я багато досліджувала іноземний досвід, принципи і підходи лідерів дитячих дошкільних закладів столиці, мала зустрічі та профільні консультації експертів. Ви знаєте, спілкуючись з керівниками та батьками приватних центрів, мене вразило те, що власники приватних садків і центрів так багато зусиль витрачають на дизайнерські рішення, на меблі і дивовижні заморські іграшки. Часто перенасичують свої назви, предмети, розклад англомовними термінами та виразами, а відносини з батьками і дітьми будують на задоволенні будь-якої примхи. Але разом з тим не зовсім розуміють основної своєї місії, часто не мають уявлення про дитячий світ, дитячу психологію.В основу нашого Клубу я заклала досвід дошкільного розвитку сильних розвинених европейських країн (фінська, німецька тощо), але адаптованих до наших реалій. Маємо авторську апробовану програму, яка кожен місяць доповнюється, змінюється згідно з актуальною інформацією і вимогами часу. Щодо держстандартів – слідкуємо за реформацією, за змінами в освітній, дошкільній галузі, сприймаємо їх позитивно, але на сьогодні не можемо взяти їх за основу, бо наші підходи принципово відрізняються.Найкращим заняттям для дітей дошкільного віку є гра, тому навчати академічним знанням не тільки не корисно, а й шкідливо для дитини такого віку. В нашому Клубі основними принципами є прийняття і розуміння дитини, її почуттів, побудова довірливих, дружніх стосунки вихователя і дитини, залучення до пізнавальної діяльності, підкріплення задоволення від гри, пізнання, самого життя, а з батьками завжди намагаємось вибудувати партнерські відносини, де є розуміння і співпраця. Для нас діти всі різні і цікаві кожен по-своєму, маючи свої вподобання, схильності, свій темп. У нас в Клубі підхід до дітей дуже демократичний, відмінний від комунальних директивних садочків, у дитини є свобода творчого бачення, варіативність пошуку рішення, величезний простір самостійно творити, шукати, помилятись і перемагати, і все це з підтримкою і розумінням, де тілесні обійми і підтримка є нормою, а не виключенням. Побудова довірливих стосунків вихователя з дитиною, де дорослий – друг і помічник, розуміючи дитину, разом знаходять спільні рішення і домовляються – принцип, який є основою у взаємодії з дітьми нашого Клубу.Директивність, наказовий тон, залякування чи стид – це категорично неприпустимі речі в нашому закладі! Вислови, які часто вживають пересічні вихователі, типу: «Не плач, а то мама за тобою не прийде», «Не плач, ти ж хлопчик, а хлопчики не плачуть», «Ти ж така доросла дівчинка і вередуєш, дивись, всі на тебе дивляться» – це чисте насилля над дитиною, вони неприпустимі в нашому Клубі, адже завдають психологічної шкоди дитині. Важливо не тільки декларувати ці постулати, а й запровадити у взаємодію з дитиною і постійно підтримувати, саме на це я витрачаю багато ресурсу, проводячи систематичні освітні тренінги та консультації. Тому і діти так біжать до «Бджілки Майї» щоранку, а вихователь Оля чи Ксюша стає другом і авторитетом, ніби віртуальним членом сім’ї.Всі працівники Клубу – це молоді енергійні люди з високою кваліфікацією та чіткою життєвою позицією рости і розвиватися, радіти та цінувати кожен день свого життя. Тільки щаслива доросла людина, яка отримує задоволення від життя, може поділитися цим з дітьми і познайомити їх з таким різним світом. Тому у нас відбувається ретельний відбір, стажування, випробувальний період, а потім професійна підтримка та тренінги, які дають можливість працівникам повністю підготовленими вести роботу з дітками.Для дітей та батьків важливе приміщення, де перебувають дітки, просторі, мебльовані кімнати і сучасне устаткування.Часто чуємо зі слів батьків, що з перших кроків до Клубу відчувається дивовижно тепла атмосфера та затишок. Це дійсно так, бо там багато радості. В нашому Клубі панує любов до дитини! Ми по-сучасному, дбаючи про безпеку, облаштовували дитячі зони. Зайве, думаю, казати, що меблі, іграшки, майданчик, методичний та дидактичний матеріали, устаткування в спортзалі не тільки сучасно виглядають, а й мають сертифікати якості і рекомендовані для використання в дошкільних закладах. Особливу увагу приділяємо безпеці дитини і це не тільки використання нешкідливих меблів чи якісних продуктів харчування. Це, насамперед, проінструктований персонал, який пройшов навчання щодо надзвичайних та небезпечних ситуацій, це стосується не тільки критичних моментів, а й безпечного використання електроприладів, портативної та побутової техніки. Крім того, ми неухильно виконуємо вимоги щодо медичного обслуговування працівників. Ми не вимагаємо від батьків довідку про щеплення дитини, оскільки в нашій країні вона не є обов’язковою, але в разі виявлення особливого захворювання серед дітей ми в то же час сповіщаємо всіх батьків, дитина яких була в контакті.Важливим компонентом безпеки в нашому Клубі є харчування та якісні продукти. Ми не використовуємо куплені на ринку продукти, адже це категорично заборонено санітарними нормами. Маємо надійного постачальника з відповідною дозвільною документацією, який готує для нас тільки корисне збалансоване дитяче харчування. Не менш важливим в дитячому харчуванні є і сам процес приймання їжі, ми виступаємо категорично проти догодовування чи посиленої уваги до харчування. Дитина повинна харчуватись стільки, скільки вона хоче.Дійсно, традиційно батьки мають такий запит, щоб дитина навчилася писати, читати, стала посидючою та дисциплінованою, а якщо ще й англійської навчиться – це просто супер . Але це не зовсім те, що потрібно дитині перед школою, сидіти і вчитися зовсім не природньо в 6 років, а ще якщо і бігати не можна! Батькам важливо визначити, чи готова дитина фізично та психологічно до школи, чи має мотиваційну складову. Наші підготовчі курси допомагають батькам визначитись, а дітям дають різносторонню підготовку (часто батьки не приділяють цій сфері значної уваги і дитина не знає, за якою адресою проживає, ким працює тато та мама, не може розпізнати свої почуття, коли радіє, сумує або злиться, з яких продуктів мама варить борщ або як одним словом можна назвати кролика, кота і собаку.) Заняття розроблені в звичному ігровому форматі, сучасні, веселі, з урахуванням вимог державної шкільної програми, і спонукають дитину до пізнання без насилля і покарань. Результат – радість від навчання і жага до знань, тільки б школа не зіпсувала ті потуги. Зараз у нас поширена тенденція рано віддавати дитину до школи. Ми часто зустрічаємось з тим, що в 6 років дитина не готова до школи, не зважаючи на те, що вона навчилася писати і читати, та фізично і психологічно організм не готовий до шкільних навантажень. Вчені вже дослідили 6-річок і 7-річок і відзначили поступове відставання в старших класах дітей, які пішли до школи в 6, а то і в 5 років. Тому фахівці нашого Клубу не радять поспішати!Боюсь – це точно ні, але не потрібно недооцінювати конкурентів. Чесно кажучи, люблю конкуренцію, чесну конкуренцію, хоч вона інколи виснажує. При наявній чесній конкуренції з’являються вагомі аргументи не затримуватись на досягнутому, розвиватися і випробовувати нові підходи. На мою думку, сильні конкуренти посилюють галузь дошкільної освіти та розвитку, з’являється більше інформації, просвітництва, і наш вид діяльності набуває цінності, наша праця стає важливішою та ціннішою.Про недобросовісну конкуренцію теж можу багато розказати. Але не думаю, що на цьому варто акцентувати увагу. Найчастіше ми зустрічаємо запозичені у нас ідеї та новинки, над якими ми довго та ретельно працювали. Але це теж визнання нашого успіху навіть конкурентами. Та тішить те, що неможливо запозичити чужу енергію.Ми давно зайняли свою нішу успішного центру і найкращою похвалою та показником для нас є те, що діти із задоволенням зранку поспішають до нас, а в кінці робочого дня татам і мамам непросто забрати свою дитинку з «Бджілки».Так, критики і супротиву завжди було багато, і більше всього – від педагогів з багаторічним стажем зі шкіл та комунальних садків. Та наші системи, які формувались в часи радянської влади, дуже часто вороже сприймають усе нове. Але наше суспільство активно трансформується і вимагає застосування інших підходів у вихованні та навчанні дітей, нового сучасного мислення з прийняттям індивідуальності та підтримкою варіативності.Зараз Фейсбуком «гуляє» багато статей про «міфічну» шкоду центрів раннього розвитку. Якісь «горе спеціалісти» стверджують, що центри призводять до відставання, що дітей там заставляють вчити алфавіт, іноземні мови і світ вивчають за картками, а натомість діти не можуть попросити пити чи сказати «ні». Безумовно, такі статті мають психологічний вплив на пересічного читача, який не завжди може зрозуміти прихований зміст автора допису. Стаття, яка базується на суб’єктивних висновках якихось окремих «спеціалістів», які легким помахом руки перекладаються на всі центри раннього розвитку, не маючи наукового обґрунтування і доведених досліджень – це нісенітниця і повний абсурд. Залишається вірити, що розумна людина, читаючи таку маніпуляцію, зробить свої висновки.Із задоволенням! Звичайно, кожна родина виставляє свої пріоритети, аналізує можливості і робить свій вибір самостійно і має на це повне право. Для когось комунальний заклад зовсім неприйнятний, а інша родина задоволена. Часто чую від батьків, що вирішальним моментом у виборі садочка стали близьке розташування до будинку, добра вихователька, яка все життя працює в садочку, нерідко послуговуються й порадою подруги, куми. Звичайно, це важливо, але я б радила відвідати декілька закладів, придивитися до принципів та ідеології роботи, атмосфери, поспілкуватись з адміністрацією, з вихователькою, поставити їй декілька запитань, наприклад, про те, яке її ставлення до непосидючих діток, що вона робить, якщо дитина відмовляється їсти, виконувати вправи або спати, в які ігри вона грається з дітками, як вирішує дитячі конфлікти, як карає дитину. Маю стійке усвідомлення, що окрема людина може бути пречудовою, але, якщо заклад працює на застарілих директивних засадах, користі дитині від того не буде. Заклад повинен організувати не тільки догляд, а й побудувати здорові стосунки з дитиною, які і будуть основою для гармонійного розвитку та пізнання світу.Якщо ж таки батьки вже визначились із закладом (чи то комунальним, чи приватним), варто все ж таки спробувати довіряти вихователям і педагогам, співпрацювати, не перекладати відповідальність за виховання, а вирішувати всі питання на партнерських засадах.З мого досвіду найчастіші побоювання батьків – «Ким він/вона стане?», «Чи буде успішним?», «Чи стане лідером?», «Чи зможе заробити достатньо?». Цю безмежну тривогу діти дуже відчувають і їм складніше йти далі. Тому варто подивитись на свою дитину, придивитись та прийняти її суть, прийняти такою, якою вона є, підтримати, повірити, і тоді точно в неї все вийде!

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