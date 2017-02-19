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На одній з вулиць Луцька вночі регулярно вимикають освітлення

На одній з вулиць Луцька вночі регулярно вимикають освітлення
У Луцьку на вулиці Кольцова після 23:00 вимикають вуличне освітлення.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Володимир Бельгес.

За словами чоловіка, протягом місяця кожного дня після 23:00 світло на вулиці Кольцова вимикається.

"Люди, які йдуть з роботи, вимушені з собою брати ліхтарі. Виникає питання, для чого тоді робили освітлення, жили б як в лісі. Прошу вирішити проблему, щоб у нічний, вечірній час можна було б ходити при світлі. (І сусідня вулиця Офіцерська теж не освітлюється)", - йдеться у дописі.

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Теги: освітлення, вулиця, благоустрій
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