На одній з вулиць Луцька вночі регулярно вимикають освітлення
Сьогодні, 15:33
У Луцьку на вулиці Кольцова після 23:00 вимикають вуличне освітлення.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав Володимир Бельгес.
За словами чоловіка, протягом місяця кожного дня після 23:00 світло на вулиці Кольцова вимикається.
"Люди, які йдуть з роботи, вимушені з собою брати ліхтарі. Виникає питання, для чого тоді робили освітлення, жили б як в лісі. Прошу вирішити проблему, щоб у нічний, вечірній час можна було б ходити при світлі. (І сусідня вулиця Офіцерська теж не освітлюється)", - йдеться у дописі.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав Володимир Бельгес.
За словами чоловіка, протягом місяця кожного дня після 23:00 світло на вулиці Кольцова вимикається.
"Люди, які йдуть з роботи, вимушені з собою брати ліхтарі. Виникає питання, для чого тоді робили освітлення, жили б як в лісі. Прошу вирішити проблему, щоб у нічний, вечірній час можна було б ходити при світлі. (І сусідня вулиця Офіцерська теж не освітлюється)", - йдеться у дописі.
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