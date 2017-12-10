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Аварія на Волині: причіп від авто протаранив пост поліції. ФОТО

Аварія на Волині: причіп від авто протаранив пост поліції. ФОТО
У Маневичах поблизу посту поліції сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Інцидент трапився 13 серпня, - пише Район.Маневичі.

Citroën не надав перевагу в русі вантажному Renault. Водій та пасажир з Citroën - у важкому стані.

При ДТП причіп від легкового Citroën відчепився та по інерції врізався в будівлю Маневицького поста, потерпілі серед особового складу поліції відсутні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.
Аварія на Волині: причіп від авто протаранив пост поліції. ФОТО
Аварія на Волині: причіп від авто протаранив пост поліції. ФОТО

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Теги: аварія, Маневичі, пост
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