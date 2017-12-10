Аварія на Волині: причіп від авто протаранив пост поліції. ФОТО
Сьогодні, 15:36
У Маневичах поблизу посту поліції сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Інцидент трапився 13 серпня, - пише Район.Маневичі.
Citroën не надав перевагу в русі вантажному Renault. Водій та пасажир з Citroën - у важкому стані.
При ДТП причіп від легкового Citroën відчепився та по інерції врізався в будівлю Маневицького поста, потерпілі серед особового складу поліції відсутні.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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Інцидент трапився 13 серпня, - пише Район.Маневичі.
Citroën не надав перевагу в русі вантажному Renault. Водій та пасажир з Citroën - у важкому стані.
При ДТП причіп від легкового Citroën відчепився та по інерції врізався в будівлю Маневицького поста, потерпілі серед особового складу поліції відсутні.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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