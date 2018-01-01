У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
Сьогодні, 15:50
У Підгайцях митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив нижній храм на честь мученика Йоана Воїна та взяв участь у відкритті алеї пам’яті загиблих під час Революції Гідності та війни на Донбасі.
На запрошення настоятеля парафії протоієрея Івана Гуреєва до спільної молитви, зокрема, долучилися: єпископ Ужгородський та Закарпатський Варсонофій, декан протоієрей Володимир Присяжнюк, інше місцеве духовенство, сільський голова Юрій Семенюк.
У проповіді владика Михаїл наголосив, що потрібно подякувати Богу, який благословив молитися на нашій землі рідною мовою.
Адже «ніде вас не будуть любити і шанувати, як дома». Тому архієрей побажав громаді добудувати церкву, і молитися у ньому за спасіння своїх душ.
На завершення літургії Михаїл вручив грамоти парафіянам, які зробили вагомий внесок у розбудову храму.
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На запрошення настоятеля парафії протоієрея Івана Гуреєва до спільної молитви, зокрема, долучилися: єпископ Ужгородський та Закарпатський Варсонофій, декан протоієрей Володимир Присяжнюк, інше місцеве духовенство, сільський голова Юрій Семенюк.
У проповіді владика Михаїл наголосив, що потрібно подякувати Богу, який благословив молитися на нашій землі рідною мовою.
Адже «ніде вас не будуть любити і шанувати, як дома». Тому архієрей побажав громаді добудувати церкву, і молитися у ньому за спасіння своїх душ.
На завершення літургії Михаїл вручив грамоти парафіянам, які зробили вагомий внесок у розбудову храму.
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Коментарі 1
оце рожі
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