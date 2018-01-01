вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО

У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У Підгайцях митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив нижній храм на честь мученика Йоана Воїна та взяв участь у відкритті алеї пам’яті загиблих під час Революції Гідності та війни на Донбасі.

На запрошення настоятеля парафії протоієрея Івана Гуреєва до спільної молитви, зокрема, долучилися: єпископ Ужгородський та Закарпатський Варсонофій, декан протоієрей Володимир Присяжнюк, інше місцеве духовенство, сільський голова Юрій Семенюк.

У проповіді владика Михаїл наголосив, що потрібно подякувати Богу, який благословив молитися на нашій землі рідною мовою.

Адже «ніде вас не будуть любити і шанувати, як дома». Тому архієрей побажав громаді добудувати церкву, і молитися у ньому за спасіння своїх душ.

На завершення літургії Михаїл вручив грамоти парафіянам, які зробили вагомий внесок у розбудову храму.

У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, освячення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
оце рожі
Відповісти
Вибір редактора
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Дорога до серця»: подаруйте малюкові перше дихання*
Сьогодні, 15:58
У Києві автівка в'їхала у натовп людей
Сьогодні, 15:52
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
Сьогодні, 15:50
На «Ягодині» вилучили Mercedes-Benz з фіктивними документами. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Аварія на Волині: причіп від авто протаранив пост поліції. ФОТО
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
У Горохові освятили нову каплицю У Горохові освятили нову каплицю
26 липень, 13:50
На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО На Волині побудують ще дві церкви. ФОТО
17 липень, 08:38
Владика Михаїл очолив престольне свято у Рованцях Владика Михаїл очолив престольне свято у Рованцях
12 серпень, 17:02
До Луцька привезли мощі десяти цілителів До Луцька привезли мощі десяти цілителів
06 серпень, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
Сьогодні, 10:39
 1
На «Авангарді» знайшли порушення протипожежної безпеки
Сьогодні, 16:12
 0
«Дорога до серця»: подаруйте малюкові перше дихання*
Сьогодні, 15:58
 0
У Києві автівка в'їхала у натовп людей
Сьогодні, 15:52
 0
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8