У Києві автівка в'їхала у натовп людей
Сьогодні, 15:52
У Києві автомобіль "Волга" вилетів на тротуар, перекинувся і збив перехожих.
Про це в понеділок, 13 серпня, - повідомляє dtp.kiev.ua.
"На перехресті біля Нової лінії зіткнулися Волга і Дев'ятка. Від удару Волгу віднесло на тротуар в натовп людей. Є постраждалі. Інформації про їхній стан поки що немає. Очікують патрульну поліцію і швидку допомогу", - йдеться в повідомленні.
У коментарі ТСН патрульні повідомили про п’ятьох травмованих. Про їхній стан поки невідомо. На місці працює слідчо-оперативна група, яка буде розбиратися в усіх обставинах справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в понеділок, 13 серпня, - повідомляє dtp.kiev.ua.
"На перехресті біля Нової лінії зіткнулися Волга і Дев'ятка. Від удару Волгу віднесло на тротуар в натовп людей. Є постраждалі. Інформації про їхній стан поки що немає. Очікують патрульну поліцію і швидку допомогу", - йдеться в повідомленні.
У коментарі ТСН патрульні повідомили про п’ятьох травмованих. Про їхній стан поки невідомо. На місці працює слідчо-оперативна група, яка буде розбиратися в усіх обставинах справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На «Авангарді» знайшли порушення протипожежної безпеки
Сьогодні, 16:12
«Дорога до серця»: подаруйте малюкові перше дихання*
Сьогодні, 15:58
У Києві автівка в'їхала у натовп людей
Сьогодні, 15:52
У селі під Луцьком освятили новий храм. ФОТО
Сьогодні, 15:50