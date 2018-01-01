У Києві автівка в'їхала у натовп людей





Про це в понеділок, 13 серпня, - повідомляє



"На перехресті біля Нової лінії зіткнулися Волга і Дев'ятка. Від удару Волгу віднесло на тротуар в натовп людей. Є постраждалі. Інформації про їхній стан поки що немає. Очікують патрульну поліцію і швидку допомогу", - йдеться в повідомленні.



У коментарі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві автомобіль "Волга" вилетів на тротуар, перекинувся і збив перехожих.Про це в понеділок, 13 серпня, - повідомляє dtp.kiev.ua "На перехресті біля Нової лінії зіткнулися Волга і Дев'ятка. Від удару Волгу віднесло на тротуар в натовп людей. Є постраждалі. Інформації про їхній стан поки що немає. Очікують патрульну поліцію і швидку допомогу", - йдеться в повідомленні.У коментарі ТСН патрульні повідомили про п’ятьох травмованих. Про їхній стан поки невідомо. На місці працює слідчо-оперативна група, яка буде розбиратися в усіх обставинах справи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію