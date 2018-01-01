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У Києві автівка в'їхала у натовп людей

У Києві автівка в'їхала у натовп людей
У Києві автомобіль "Волга" вилетів на тротуар, перекинувся і збив перехожих.

Про це в понеділок, 13 серпня, - повідомляє dtp.kiev.ua.

"На перехресті біля Нової лінії зіткнулися Волга і Дев'ятка. Від удару Волгу віднесло на тротуар в натовп людей. Є постраждалі. Інформації про їхній стан поки що немає. Очікують патрульну поліцію і швидку допомогу", - йдеться в повідомленні.

У коментарі ТСН патрульні повідомили про п’ятьох травмованих. Про їхній стан поки невідомо. На місці працює слідчо-оперативна група, яка буде розбиратися в усіх обставинах справи.


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Теги: аварія, Київ, натовп
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