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На «Авангарді» знайшли порушення протипожежної безпеки

На «Авангарді» знайшли порушення протипожежної безпеки
Управління ДСНС у Волинській області вимагає через суд навести лад з пожежно-техногенною безпекою на луцькому стадіоні "Авангард", які є домашньою ареною лідера Першої ліги "Волині".

Про це пише Футбол 24.

Волинські рятувальники звернулися з позовом до ФК "Волинь" про зобов’язання повністю зупинити експлуатацію будівель та споруд стадіону Авангард у Луцьку до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

31 липня Волинський окружний адміністративний суд ухвалив прийняти позов до розгляду та відкрити провадження.

Суд вирішив також розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

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Теги: спорт, ФК Волинь, футбол, Авангард
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