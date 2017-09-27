У Ковелі зловили двох дітей, які пиячили





Про це пише



«Складено протокол на продавця, який продав дітям заборонені товари», – повідомила на апаратній нараді у виконкомі начальниця Служби у справах дітей Жанна Вельма.



Згідно зі статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями – тягне за собою накладення штрафу від двох до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.







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