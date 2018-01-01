Слова Поліщука про відібрану парковку у «Променя» Покровський вважає маячнею

Андрій Покровський відповів на закиди Ігоря Поліщука щодо парковки РЦ "Промінь".



Слова Поліщука про те, що бізнесмен не виконував своїх зобов'язань та ще й заробляв гроші, збираючи плату за користування паркомісцями, він назвав абсолютною маячнею, - пише



"Обслуговування парковки вимагає певних витрат, які бере на себе розважальний центр. Існує багато зловживань, коли люди, які живуть поряд або й в інших мікрорайонах, захочуть залишити свої автівки тут на тиждень-другий. А чому ні? Я їх чудово розумію: тут все цивілізовано та гарно облаштовано, є охорона.



Саме тому введено оплату 10 гривень за 60 хвилин стоянки винятково після 2-х годин безплатного перебування на парковці. Хоча гроші, які ми брали, не перекривали навіть 30 % витрат на обслуговування. Це символічна плата для того, щоб не було зловживань".



Нагадаємо, що 18 травня луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством "Проміньпарксервіс". Договір передбачав облаштування за кошти "Променя" автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.



Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому "Промінь" подав до суду, 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.



Згодом , суд повністю задовольнив позивні вимоги товариства "Проміньпарксервіс" та скасував рішення виконкому, яким в односторонньому порядку було розірвано договір про співпрацю між "Проміньпарксервісом" та Луцьким плавальним басейном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співвласник РЦ "Промінь" та депутат Луцької міськрадивідповів на закидищодо парковки РЦ "Промінь".Слова Поліщука про те, що бізнесмен не виконував своїх зобов'язань та ще й заробляв гроші, збираючи плату за користування паркомісцями, він назвав абсолютною маячнею, - пише Конкурент "Обслуговування парковки вимагає певних витрат, які бере на себе розважальний центр. Існує багато зловживань, коли люди, які живуть поряд або й в інших мікрорайонах, захочуть залишити свої автівки тут на тиждень-другий. А чому ні? Я їх чудово розумію: тут все цивілізовано та гарно облаштовано, є охорона.Саме тому введено оплату 10 гривень за 60 хвилин стоянки винятково після 2-х годин безплатного перебування на парковці. Хоча гроші, які ми брали, не перекривали навіть 30 % витрат на обслуговування. Це символічна плата для того, щоб не було зловживань".Нагадаємо, що 18 травня луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством "Проміньпарксервіс". Договір передбачав облаштування за кошти "Променя" автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому "Промінь" подав до суду, 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.Згодом , суд повністю задовольнив позивні вимоги товариства "Проміньпарксервіс" та скасував рішення виконкому, яким в односторонньому порядку було розірвано договір про співпрацю між "Проміньпарксервісом" та Луцьким плавальним басейном.

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