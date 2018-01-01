У селі Світязь раптово помер волинянин

У селі Світязь помер 35-річний житель Луцького району. Ймовірна причина смерті – напад епілепсії.Про це повідомили у рес-службі Шацького відділення поліції.Поліцейським надійшло повідомлення про те, що за адресою с. Світязь, на подвір'ї помер невідомий чоловік віком близько 35 років, худорлявої статури.Правоохоронці встановили, що в с. Світязь на подвір'ї одного з домоволодінь помер житель Луцького р-ну, 1983 року народження, який напередодні приїхав на відпочинок в Шацький р-н, та орендував кімнату.Ознак насильницької смерті не виявили. Труп направлено до бюро судово-медичної експертизи.Ймовірна причина смерті – напад епілепсії.Матеріали внесли до ЄРДР. Проводиться додаткова перевірка.