У селі Світязь раптово помер волинянин
Сьогодні, 16:33
У селі Світязь помер 35-річний житель Луцького району. Ймовірна причина смерті – напад епілепсії.
Про це повідомили у рес-службі Шацького відділення поліції.
Поліцейським надійшло повідомлення про те, що за адресою с. Світязь, на подвір'ї помер невідомий чоловік віком близько 35 років, худорлявої статури.
Правоохоронці встановили, що в с. Світязь на подвір'ї одного з домоволодінь помер житель Луцького р-ну, 1983 року народження, який напередодні приїхав на відпочинок в Шацький р-н, та орендував кімнату.
Ознак насильницької смерті не виявили. Труп направлено до бюро судово-медичної експертизи.
Ймовірна причина смерті – напад епілепсії.
Матеріали внесли до ЄРДР. Проводиться додаткова перевірка.
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Про це повідомили у рес-службі Шацького відділення поліції.
Поліцейським надійшло повідомлення про те, що за адресою с. Світязь, на подвір'ї помер невідомий чоловік віком близько 35 років, худорлявої статури.
Правоохоронці встановили, що в с. Світязь на подвір'ї одного з домоволодінь помер житель Луцького р-ну, 1983 року народження, який напередодні приїхав на відпочинок в Шацький р-н, та орендував кімнату.
Ознак насильницької смерті не виявили. Труп направлено до бюро судово-медичної експертизи.
Ймовірна причина смерті – напад епілепсії.
Матеріали внесли до ЄРДР. Проводиться додаткова перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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