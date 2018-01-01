Волинянку, яка після пожежі втратила пам’ять, виписали з лікарні

Наталія Куницька, яка після пожежі втратила пам’ять і мову, повернулася до повноцінного життя.



Нагадаємо, що вночі з 28-го на 29 липня



У Іваничівській ЦРЛ повідомили, що вона пережила важкий стрес і це вплинуло на стан її здоров’я.



На лікування жінки потрібні були кошти, адже вона перестала говорити і не пам’ятала нікого з рідних.



13-го серпня у редакцію «БУГу» зателефонували родичі Наталії та повідомили, що жінка уже перебуває вдома та почувається набагато краще. ЇЇ сім’я висловлює вдячність небайдужим людям, які своєю фінансовою та моральною підтримкою допомагали їй одужати.



«Їздили в Луцьк на консультацію в обласну психіатричну лікарню, під час перебування там дружині повернулася пам’ять.



Вона і досі не може пригадати подій після пожежі, 11 діб просто випали з її пам’яті, але тепер вона згадала нас – чоловіка, дітей.



Хочемо сказати велике дякую усім, хто проявив співпереживання нашому горю. Дякуємо родині, друзям і лікарям, зокрема працівникам «швидкої» та реанімації Іваничівської ЦРЛ», – відзначив чоловік Наталії Ігор Куницький.



Нагадаємо, що подружжя виховує двох доньок віком 16 і 8 років та синочка, якому на нещодавно виповнилося 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молода жінка, мама трьох дітей, мешканка села Грибовиця Іваничівського району, яка після пожежі втратила пам’ять і мову, повернулася до повноцінного життя.Нагадаємо, що вночі з 28-го на 29 липня у помешканні одинокої 71-річної жительки виникла пожежа . Наталія Куницька 1983-го року народження, яка допомагала бабусі вибратися з полум’я, від перенесеного шоку потрапила в реанімацію з діагнозом «афазія», - пише Буг У Іваничівській ЦРЛ повідомили, що вона пережила важкий стрес і це вплинуло на стан її здоров’я.На лікування жінки потрібні були кошти, адже вона перестала говорити і не пам’ятала нікого з рідних.13-го серпня у редакцію «БУГу» зателефонували родичі Наталії та повідомили, що жінка уже перебуває вдома та почувається набагато краще. ЇЇ сім’я висловлює вдячність небайдужим людям, які своєю фінансовою та моральною підтримкою допомагали їй одужати.«Їздили в Луцьк на консультацію в обласну психіатричну лікарню, під час перебування там дружині повернулася пам’ять.Вона і досі не може пригадати подій після пожежі, 11 діб просто випали з її пам’яті, але тепер вона згадала нас – чоловіка, дітей.Хочемо сказати велике дякую усім, хто проявив співпереживання нашому горю. Дякуємо родині, друзям і лікарям, зокрема працівникам «швидкої» та реанімації Іваничівської ЦРЛ», – відзначив чоловік НаталіїНагадаємо, що подружжя виховує двох доньок віком 16 і 8 років та синочка, якому на нещодавно виповнилося 3 роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію