На Шацьких озерах львів'янина «кинули» на гроші

52-річний львів'янин перерахував гроші за оренду житла на Шацьких озерах, однак приїхавши на місце не знайшов котедж за вказаною адресою.Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.1700 гривень чоловік перерахував у Львові через термінал на картку за оренду житла, яке знайшов на сайті безкоштовних оголошень. Однак при приїзді за вказаною адресою вказаний в оголошенні котедж не виявив, а особа, яка зобов’язалась надати житло, на телефонні дзвінки не відповідала.Матеріали внесли до ЄРДР за ст. 190 (шахрайство), проводиться досудове розслідування.Орім того, за тиждень було зафіксували ще чотири випадки шахрайських дій за схожою схемою, потерпілими яких виявились: один житель Рівненської області та по одному з Луцька, Тернополя та Володимира-Волинського.