вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині двох рибалок вдарило струмом

На Волині двох рибалок вдарило струмом
Двоє волинян отримали опіки через удар струмом.

Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського Відділу Поліції.

Зазначили, що волиняни Іван та Михайло отримали численні опіки. Вони рибалили та постраждали від удару електричним струмом.

13 серпня працівники сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції стали донорами крові для постраждалих волинян.

«Бажаємо хлопцям швидкого одужання, а рідним терпіння та сил», - йдеться у повідомленні поліцейських.
На Волині двох рибалок вдарило струмом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: швидка, поліція, удар струмом, волинянин, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики розповіли, чи продовжиться спека у найближчі дні
Сьогодні, 17:03
На Волині двох рибалок вдарило струмом
Сьогодні, 16:47
На Світязі білоруси знайшли роздягненого хлопчика
Сьогодні, 16:43
На Шацьких озерах львів'янина «кинули» на гроші
Сьогодні, 16:40
Волинянку, яка після пожежі втратила пам’ять, виписали з лікарні
Сьогодні, 16:37
Схожі новини
Волинські правоохоронці та Інтерпол розшукують ймовірного вбивцю. ФОТО Волинські правоохоронці та Інтерпол розшукують ймовірного вбивцю. ФОТО
10 серпень, 20:14
На Волині дебошир побив людей та авто на базі відпочинку На Волині дебошир побив людей та авто на базі відпочинку
09 серпень, 13:14
Лучанка винесла з квартири жінки алкоголь та гроші Лучанка винесла з квартири жінки алкоголь та гроші
08 серпень, 16:42
Вилучили 60 кілограмів: волинянин займався контрабандою бурштину. ФОТО Вилучили 60 кілограмів: волинянин займався контрабандою бурштину. ФОТО
08 серпень, 15:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
Сьогодні, 10:39
 1
Синоптики розповіли, чи продовжиться спека у найближчі дні
Сьогодні, 17:03
 0
На Волині двох рибалок вдарило струмом
Сьогодні, 16:47
 0
На Світязі білоруси знайшли роздягненого хлопчика
Сьогодні, 16:43
 0
Слова Поліщука про відібрану парковку у «Променя» Покровський вважає маячнею
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8