На Волині двох рибалок вдарило струмом
Сьогодні, 16:47
Двоє волинян отримали опіки через удар струмом.
Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського Відділу Поліції.
Зазначили, що волиняни Іван та Михайло отримали численні опіки. Вони рибалили та постраждали від удару електричним струмом.
13 серпня працівники сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції стали донорами крові для постраждалих волинян.
«Бажаємо хлопцям швидкого одужання, а рідним терпіння та сил», - йдеться у повідомленні поліцейських.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського Відділу Поліції.
Зазначили, що волиняни Іван та Михайло отримали численні опіки. Вони рибалили та постраждали від удару електричним струмом.
13 серпня працівники сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції стали донорами крові для постраждалих волинян.
«Бажаємо хлопцям швидкого одужання, а рідним терпіння та сил», - йдеться у повідомленні поліцейських.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Синоптики розповіли, чи продовжиться спека у найближчі дні
Сьогодні, 17:03
На Волині двох рибалок вдарило струмом
Сьогодні, 16:47
На Світязі білоруси знайшли роздягненого хлопчика
Сьогодні, 16:43
На Шацьких озерах львів'янина «кинули» на гроші
Сьогодні, 16:40
Волинянку, яка після пожежі втратила пам’ять, виписали з лікарні
Сьогодні, 16:37