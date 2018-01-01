На Волині двох рибалок вдарило струмом





Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського Відділу Поліції.



Зазначили, що волиняни Іван та Михайло отримали численні опіки. Вони рибалили та постраждали від удару електричним струмом.



13 серпня працівники сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції стали донорами крові для постраждалих волинян.



«Бажаємо хлопцям швидкого одужання, а рідним терпіння та сил», - йдеться у повідомленні поліцейських.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє волинян отримали опіки через удар струмом.Про це повідомили у прес-службі Камінь-Каширського Відділу Поліції.Зазначили, що волинянитаотримали численні опіки. Вони рибалили та постраждали від удару електричним струмом.13 серпня працівники сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції стали донорами крові для постраждалих волинян.«Бажаємо хлопцям швидкого одужання, а рідним терпіння та сил», - йдеться у повідомленні поліцейських.

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