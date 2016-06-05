На Світязі білоруси знайшли роздягненого хлопчика





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Виявилося, що малолітній хлопчик віком 2-х років був залишений без нагляду дорослих у вказаному наметовому містечку.



Дитину без одягу виявили громадяни Білорусі, які й надали необхідну допомогу.



Після огляду медиками дитину передали батьку, 1985 року народження, жителю Луцька.



На якого склали адміністративний протокол за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.



Фото ілюстративне

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