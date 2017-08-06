Синоптики розповіли, чи продовжиться спека у найближчі дні
Сьогодні, 17:03
В Україні 14 серпня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +29 +34 градуси. Свято Маковія, яке відзначають саме цього дня, пройде без опадів у майже всіх областях.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.
"15 серпня майже скрізь все те саме, сухі +30+35 градусів, лише на Заході подощить та впаде спека до +24+29 градусів. 16 серпня спека здасть позиції ще й на Півночі. А ось на Півдні, Сході та більшості центральних областей (райони Дніпра, Кропивницького, Черкащина) спека втримається до кінця тижня із температурою повітря +30+35 градусів", - йдеться у дописі.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.
"15 серпня майже скрізь все те саме, сухі +30+35 градусів, лише на Заході подощить та впаде спека до +24+29 градусів. 16 серпня спека здасть позиції ще й на Півночі. А ось на Півдні, Сході та більшості центральних областей (райони Дніпра, Кропивницького, Черкащина) спека втримається до кінця тижня із температурою повітря +30+35 градусів", - йдеться у дописі.
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