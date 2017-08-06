вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптики розповіли, чи продовжиться спека у найближчі дні

Синоптики розповіли, чи продовжиться спека у найближчі дні
В Україні 14 серпня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +29 +34 градуси. Свято Маковія, яке відзначають саме цього дня, пройде без опадів у майже всіх областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook.

"15 серпня майже скрізь все те саме, сухі +30+35 градусів, лише на Заході подощить та впаде спека до +24+29 градусів. 16 серпня спека здасть позиції ще й на Півночі. А ось на Півдні, Сході та більшості центральних областей (райони Дніпра, Кропивницького, Черкащина) спека втримається до кінця тижня із температурою повітря +30+35 градусів", - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спека, серпень, синоптики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики розповіли, чи продовжиться спека у найближчі дні
Сьогодні, 17:03
На Волині двох рибалок вдарило струмом
Сьогодні, 16:47
На Світязі білоруси знайшли роздягненого хлопчика
Сьогодні, 16:43
На Шацьких озерах львів'янина «кинули» на гроші
Сьогодні, 16:40
Слова Поліщука про відібрану парковку у «Променя» Покровський вважає маячнею
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Синоптики попереджають про заморозки у серпні Синоптики попереджають про заморозки у серпні
02 серпень, 09:50
Синоптики розповіли, чи буде серпень теплим Синоптики розповіли, чи буде серпень теплим
30 липень, 17:41
Спека повернеться: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні Спека повернеться: синоптики розповіли про погоду у найближчі дні
19 липень, 12:34
Прогноз: спека відступить з заходу України Прогноз: спека відступить з заходу України
06 серпень, 2017, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
Сьогодні, 10:39
 1
Синоптики розповіли, чи продовжиться спека у найближчі дні
Сьогодні, 17:03
 0
На Волині двох рибалок вдарило струмом
Сьогодні, 16:47
 0
На Світязі білоруси знайшли роздягненого хлопчика
Сьогодні, 16:43
 0
Слова Поліщука про відібрану парковку у «Променя» Покровський вважає маячнею
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8