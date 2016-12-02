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На Гряді посеред ночі невідомі «обчистили» холодильник

На Гряді посеред ночі невідомі «обчистили» холодильник
В урочищі Гряда біля центрального пляжу в нічний період часу обікрали холодильник.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

З холодильника, який стоїть на вулиці, викрали газовану воду на суму 1500 гривень.

Поліція матеріали внесла до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка), проводять заходи з встановлення особи правопорушника.

Нагадаємо, напередодні двоє волинян «обчистили» холодильник у Шацьку.

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Теги: крадіжка, Шацьк
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