На Гряді посеред ночі невідомі «обчистили» холодильник
Сьогодні, 18:15
В урочищі Гряда біля центрального пляжу в нічний період часу обікрали холодильник.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
З холодильника, який стоїть на вулиці, викрали газовану воду на суму 1500 гривень.
Поліція матеріали внесла до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка), проводять заходи з встановлення особи правопорушника.
Нагадаємо, напередодні двоє волинян «обчистили» холодильник у Шацьку.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
З холодильника, який стоїть на вулиці, викрали газовану воду на суму 1500 гривень.
Поліція матеріали внесла до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка), проводять заходи з встановлення особи правопорушника.
Нагадаємо, напередодні двоє волинян «обчистили» холодильник у Шацьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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