На Гряді посеред ночі невідомі «обчистили» холодильник





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



З холодильника, який стоїть на вулиці, викрали газовану воду на суму 1500 гривень.



Поліція матеріали внесла до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка), проводять заходи з встановлення особи правопорушника.



Нагадаємо, напередодні двоє волинян

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В урочищі Гряда біля центрального пляжу в нічний період часу обікрали холодильник.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.З холодильника, який стоїть на вулиці, викрали газовану воду на суму 1500 гривень.Поліція матеріали внесла до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка), проводять заходи з встановлення особи правопорушника.Нагадаємо, напередодні двоє волинян «обчистили» холодильник у Шацьку

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