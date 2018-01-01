На Світязі киянка загубила 3-річну доньку
Сьогодні, 19:15
У вечірній час в селі Світязь біля магазину знайшли дівчинку віком трьох років.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
На місці події поліцейські знайшли матір дитини, 1986 року народження, жительку Києва.
Дитину повернули матері, на яку склали адміністративний протокол за невиконання батьками своїх обов’язків.
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Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
На місці події поліцейські знайшли матір дитини, 1986 року народження, жительку Києва.
Дитину повернули матері, на яку склали адміністративний протокол за невиконання батьками своїх обов’язків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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