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На Світязі киянка загубила 3-річну доньку

На Світязі киянка загубила 3-річну доньку
У вечірній час в селі Світязь біля магазину знайшли дівчинку віком трьох років.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

На місці події поліцейські знайшли матір дитини, 1986 року народження, жительку Києва.

Дитину повернули матері, на яку склали адміністративний протокол за невиконання батьками своїх обов’язків.

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Теги: діти, Світязь
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