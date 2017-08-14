На честь Ігоря Єремеєва хочуть назвати школу і вулицю
Сьогодні, 18:30
Громада села Острожець Млинівського району Рівненської області, де народився бізнесмен, політик Ігор Єремеєв, хоче, аби його рідну школу, а також вулицю назвали його іменем.
Про це розповіла директор Острожецького навчально-виховного комплексу Лариса Кравчук 13 серпня - у третю річницю від смерті Ігоря Єремеєва.
За словами директора школи, школа в Острожці от-от стане ліцеєм. І педагоги мають надію, що вже до нового року, а максимум – до весни, навчальний заклад вже буде Острожецьким ліцеєм імені Ігоря Єремеєва.
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Наразі з приводу цього вже відбулося обговорення в педагогічному колективі і відповідне клопотання винесли на сесію сільської ради.
До того ж, днями вже відбулося засідання спеціальної комісії у сільській раді щодо перейменування навчального закладу.
Окрім того, ініціюють селяни і перейменування вулиці Шкільної, де зараз живе мама Ігоря Мироновича.
«Вся громада підтримує такі ініціативи. Бо всі ми знаємо, скільки добрих справ ця людина зробила для нашого села. Справа тепер лише в процедурі», – висловилася Лариса Кравчук.
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Зауважимо, що наступного року побачить світ книга-спогад про Ігоря Єремеєва. За словами ініціаторки її створення, прес-секретаря ГК «Континіум» Катерини Дулапчій, книга міститиме приблизно півтора десятка розділів, які розповідатимуть про різні грані особистості Ігоря Мироновича – його роботу, хобі, сім’ю, друзів тощо.
Нагадаємо, цьогоріч у квітні у Луцьку презентували фільм Ігоря Єремеєва.
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Про це розповіла директор Острожецького навчально-виховного комплексу Лариса Кравчук 13 серпня - у третю річницю від смерті Ігоря Єремеєва.
За словами директора школи, школа в Острожці от-от стане ліцеєм. І педагоги мають надію, що вже до нового року, а максимум – до весни, навчальний заклад вже буде Острожецьким ліцеєм імені Ігоря Єремеєва.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Жити так, щоб він пишався»: три роки з дня смерті Ігоря Єремеєва. ФОТО
Наразі з приводу цього вже відбулося обговорення в педагогічному колективі і відповідне клопотання винесли на сесію сільської ради.
До того ж, днями вже відбулося засідання спеціальної комісії у сільській раді щодо перейменування навчального закладу.
Окрім того, ініціюють селяни і перейменування вулиці Шкільної, де зараз живе мама Ігоря Мироновича.
«Вся громада підтримує такі ініціативи. Бо всі ми знаємо, скільки добрих справ ця людина зробила для нашого села. Справа тепер лише в процедурі», – висловилася Лариса Кравчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Останнє інтерв'ю Ігоря Єремеєва
Зауважимо, що наступного року побачить світ книга-спогад про Ігоря Єремеєва. За словами ініціаторки її створення, прес-секретаря ГК «Континіум» Катерини Дулапчій, книга міститиме приблизно півтора десятка розділів, які розповідатимуть про різні грані особистості Ігоря Мироновича – його роботу, хобі, сім’ю, друзів тощо.
Нагадаємо, цьогоріч у квітні у Луцьку презентували фільм Ігоря Єремеєва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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