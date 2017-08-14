На честь Ігоря Єремеєва хочуть назвати школу і вулицю

Громада села Острожець Млинівського району Рівненської області, де народився бізнесмен, політик, хоче, аби його рідну школу, а також вулицю назвали його іменем.Про це розповіла директор Острожецького навчально-виховного комплексу13 серпня - у третю річницю від смерті Ігоря Єремеєва.За словами директора школи, школа в Острожці от-от стане ліцеєм. І педагоги мають надію, що вже до нового року, а максимум – до весни, навчальний заклад вже буде Острожецьким ліцеєм імені Ігоря Єремеєва.Наразі з приводу цього вже відбулося обговорення в педагогічному колективі і відповідне клопотання винесли на сесію сільської ради.До того ж, днями вже відбулося засідання спеціальної комісії у сільській раді щодо перейменування навчального закладу.Окрім того, ініціюють селяни і перейменування вулиці Шкільної, де зараз живе мама Ігоря Мироновича.«Вся громада підтримує такі ініціативи. Бо всі ми знаємо, скільки добрих справ ця людина зробила для нашого села. Справа тепер лише в процедурі», – висловилася Лариса Кравчук.Зауважимо, що наступного року побачить світ книга-спогад про Ігоря Єремеєва. За словами ініціаторки її створення, прес-секретаря ГК «Континіум», книга міститиме приблизно півтора десятка розділів, які розповідатимуть про різні грані особистості Ігоря Мироновича – його роботу, хобі, сім’ю, друзів тощо.Нагадаємо, цьогоріч у квітні у ЛуцькуІгоря Єремеєва.