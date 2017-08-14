вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На честь Ігоря Єремеєва хочуть назвати школу і вулицю

На честь Ігоря Єремеєва хочуть назвати школу і вулицю
Громада села Острожець Млинівського району Рівненської області, де народився бізнесмен, політик Ігор Єремеєв, хоче, аби його рідну школу, а також вулицю назвали його іменем.

Про це розповіла директор Острожецького навчально-виховного комплексу Лариса Кравчук 13 серпня - у третю річницю від смерті Ігоря Єремеєва.

За словами директора школи, школа в Острожці от-от стане ліцеєм. І педагоги мають надію, що вже до нового року, а максимум – до весни, навчальний заклад вже буде Острожецьким ліцеєм імені Ігоря Єремеєва.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Жити так, щоб він пишався»: три роки з дня смерті Ігоря Єремеєва. ФОТО

Наразі з приводу цього вже відбулося обговорення в педагогічному колективі і відповідне клопотання винесли на сесію сільської ради.

На честь Ігоря Єремеєва хочуть назвати школу і вулицю
На честь Ігоря Єремеєва хочуть назвати школу і вулицю


До того ж, днями вже відбулося засідання спеціальної комісії у сільській раді щодо перейменування навчального закладу.
Окрім того, ініціюють селяни і перейменування вулиці Шкільної, де зараз живе мама Ігоря Мироновича.

«Вся громада підтримує такі ініціативи. Бо всі ми знаємо, скільки добрих справ ця людина зробила для нашого села. Справа тепер лише в процедурі», – висловилася Лариса Кравчук.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Останнє інтерв'ю Ігоря Єремеєва

Зауважимо, що наступного року побачить світ книга-спогад про Ігоря Єремеєва. За словами ініціаторки її створення, прес-секретаря ГК «Континіум» Катерини Дулапчій, книга міститиме приблизно півтора десятка розділів, які розповідатимуть про різні грані особистості Ігоря Мироновича – його роботу, хобі, сім’ю, друзів тощо.

На честь Ігоря Єремеєва хочуть назвати школу і вулицю


Нагадаємо, цьогоріч у квітні у Луцьку презентували фільм Ігоря Єремеєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Єремеєв, Острожець, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські боксерки зібрали «букет» нагород на кубку України
Сьогодні, 18:40
На честь Ігоря Єремеєва хочуть назвати школу і вулицю
Сьогодні, 18:30
Норкова шуба і тисячі доларів: у Нововолинську сталася квартирна крадіжка
Сьогодні, 18:25
На Гряді посеред ночі невідомі «обчистили» холодильник
Сьогодні, 18:15
На джазовому фестивалі у Луцьку виступить Roman Bardun Trio
Сьогодні, 18:04
Схожі новини
Дітям з рідного села Ігоря Єремеєва влаштували перегляд фільму та мандрівку Луцьком Дітям з рідного села Ігоря Єремеєва влаштували перегляд фільму та мандрівку Луцьком
20 квітень, 18:01
«Він прожив коротке, але яскраве життя». У рідному селі вшанували пам'ять Ігоря Єремеєва «Він прожив коротке, але яскраве життя». У рідному селі вшанували пам'ять Ігоря Єремеєва
14 серпень, 2017, 18:51
На Волині двох рибалок вдарило струмом На Волині двох рибалок вдарило струмом
Сьогодні, 16:47
Волинянку, яка після пожежі втратила пам’ять, виписали з лікарні Волинянку, яка після пожежі втратила пам’ять, виписали з лікарні
Сьогодні, 16:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
Сьогодні, 10:39
 1
Волинські боксерки зібрали «букет» нагород на кубку України
Сьогодні, 18:40
 0
На честь Ігоря Єремеєва хочуть назвати школу і вулицю
Сьогодні, 18:30
 0
Норкова шуба і тисячі доларів: у Нововолинську сталася квартирна крадіжка
Сьогодні, 18:25
 0
На Гряді посеред ночі невідомі «обчистили» холодильник
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8